موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري والقنوات الناقلة

يقدم لكم موقع الخليج 365 موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري الممتاز، بعد غياب طويل عن المسابقة المحلية، لإنشغال الفريق في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

يستأنف فريق الأهلي مبارياته في الدوري المصري من جديد، يوم الأربعاء القادم 11-3-2020، عندما يلاقي فريق “سموحة” في الجولة الـ19.

المباراة التي ستذاع على قناة أون تايم سبورتس 1، سوف تنطلق فى تمام الساعة 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت مكة، 17:30 بتوقيت جرينتش، على “ستاد القاهرة الدولي”.

وكان من المقرر ان يخوض “المارد الأحمر” اخر مباراة له في المسابقة المحلية يوم 24 فبراير الماضي امام “الزمالك“، قبل مبارياته في دور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا، ولكن لم يحدث ذلك، بسبب انسحاب الأخير في واقعة اثارت جدلاً كبيرًا في الوسط الرياضي المصري في الآونة الأخيرة.

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وقرر “الإتحاد المصري” اعتماد قرار إدارة المسابقات باعتبار الأهلي فائزا بهدفين نظيفين. بالإضافة إلى فرض عقوبة على الزمالك لغيابه عن المباراة شملت خصم 3 نقاط منه بنهاية الموسم، وتغريمه 200 ألف جنيه.

وسيسعى “نادي القرن” إلى تحقيق الفوز على “سموحة” لمواصلة نتائجه الرائعة على مستوى بطولة الدوري، حيث لم يتذوق الفريق طعم الخسارة او التعادل في المسابقة حتى الآن، ويحتل قمة جدول الترتيب بالعلامة الكاملة بـ48 نقطة جمعها من 16 مباراة.

وتاريخيًا تواجه الفريقان فى 19 مباراة في الدوري المصري، كانت الغلبة فيهم للفريق الأحمر، حيث تمكن من تحقيق الفوز فى 11 مناسبة، وفرض التعادل نفسه على نتيجة 6 مباريات، بينما حقق سموحة الفوز فى مباراتين فقط.