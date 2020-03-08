أهداف مباراة بايرن ميونخ وأوجسبورج في الدوري الألماني

أضاف بايرن ميونخ حامل اللقب والمتصدر فوزاً جديداً الى رصيده هذا الموسم، بعدما اجتاز ضيفه أوجسبورج 2-صفر، اليوم الأحد 8-3-2020 على ملعب أليانز أرينا، في المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الألماني.

ووسع النادي البافاري الفارق الذي يفصله عن أقرب ملاحقيه من ثلاث الى أربع نقاط بعد تعثر لايبزيج للمرحلة الثانية توالياً بتعادله مع فولسبورج يوم أمس السبت، ما تسبب بتنازله عن الوصافة لصالح بوروسيا دورتموند الفائز على مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 2-1 السبت أيضا.

في المقابل، تجمد رصيد أوجسبورج، الذي لم يحصد سوى نقطة واحدة في مبارياته الخمس الأخيرة بالمسابقة، عند 27 نقطة في المركز الرابع عشر.

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ولم تمر سوى دقيقتين، حتى افتتح “توماس مولر” التسجيل لبايرن، بعدما تلقى تمريرة أمامية رائعة من جيروم بواتينج، ليسدد مباشرة من داخل المنطقة، دون مضايقة من أحد، واضعا الكرة على يسار أندرياس لوثه، حارس مرمى أوجسبورج، الذي اكتفى بالنظر إليها وهي تعانق الشباك.

وأنهى بايرن آمال أوجسبورج في التعادل، بعدما أحرز “ليون جوريتسكا” الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وتبادل جوريتسكا الكرة مع جنابري، قبل أن يسدد من داخل المنطقة، واضعا الكرة على يمين حارس أوجسبورج داخل الشباك، لينتهي اللقاء بفوز بايرن 2 / صفر على أوجسبورج.