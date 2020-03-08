لقطة اليوم | أنشيلوتي ولامبارد..كوميديا كورونا في البريميرليج!

التقطت كاميرا قناة سكاي سبورتس البريطانية لقطة طريفة بين أنشيلوتي ولامبارد قبل بدء مباراة تشيلسي وإيفرتون، في الجولة ال29 من الدوري الإنجليزي الممتاز، عصر اليوم الأحد 8-3-2020، عندما تجاهلا تحذيرات رابطة الأندية المحترفة بشأن فيروس كورونا المميت، وتعاملا مع الوضع كما في الأمثال الشعبية المصرية “اللي يخاف من العفريت بيطلع له”!.

أنشيلوتي ولامبارد قاما بمعانقة بعضهما البعض دون أي مشكلة على خط التماس بدلاً من التصافح باليدين.

تابعت قناة سكاي سبورتس تلك اللقطة وكذا الجمهور المتواجد في المدرجات والذي لم يهتم بارتداء الكمامات الواقية من كورونا.

وبدأ فرانك لامبارد لقاءه لكارلو أنشيلوتي ببعض الكلمات، قبل أن يَمد يده اليمنى لمحاولة مصافحته، لكن المدرب الإيطالي ذكره بالقوانين الجديدة ثم فعل ما هو أكثر من المصافحة، بمعانقته كونه أحد أنجب التلاميذ الذين أشرف على تدريبهم خلال فترته في تشيلسي.

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واستطاع تشيلسي تحقيق الفوز بنتيجة عريضة قوامها أربعة أهداف دون رد سجلهم “ماسون مونت وبيدرو وويليان وجيرو”، وتكفل لاعب إيفرتون السابق “روس باركلي” بصناعة الهدفين الثاني والثالث لتشيلسي!.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتفوق فيها فرانك لامبارد على أحد أساتذته، فقد هزم جوزيه مورينيو في كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة أثناء فترة تدريبه لديربي كاونتي وتواجد مورينيو مع مانشستر يونايتد نهاية عام 2018.

وعاد “فرانكي” ليتغلب على مورينيو من جديد بعدما انتقال “السبيشيال وان” لتدريب توتنهام هوتسبير، في الجولة 27 من الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بنتيجة 1/2 على ملعب تشيلسي “ستامفورد بريدج”.

ومن المعروف أن انتشار فيروس كورونا في أوروبا بدأ من شمال إيطاليا نهاية شهر فبراير الماضي، ليتم تأجيل معظم مباريات الدوري الإيطالي “السيري آ” لهذا السبب، قبل أن تُستأنف المسابقة مطلع هذا الأسبوع لكن دون حضور جمهور.