برشلونة وتقنية الفار..”قصة تجمع الحب والكراهية”

كان ملعب “كامب نو” شاهداً على أحدث فاصلة في علاقة الحب والكراهية بين برشلونة وتقنية الفيديو هذا الموسم، حيث تغلب الفريق الكتلوني على ريال سوسييداد 1-0، ليلة السبت.

وتمت خلال المباراة معاقبة نجم لا ريال “روبن لو نورمان” على لمسة يد داخل منطقة الجزاء، بعد مراجعة VAR، أعطت “ليونيل ميسي” فرصة لتسجيل هدف الفوز في نهاية المطاف من 12 ياردة.

ولكن تقنية الفيديو لم تكن دائما إلى جانب برشلونة هذا الموسم، وقد ألقينا معكم نظرة إلى الوراء في كيفية تأثير التكنولوجيا على مباريات البلاوجرانا.

برشلونة ضد فالنسيا: هدف جاميرو

في شهر سبتمبر الماضي سجل مهاجم فالنسيا “كيفين جاميرو” هدفًا تمت مراجعته من الفيديو ، اعتُبر أنه كان في موقع قانوني بعد كل شيء واحتسبت ضربته.

برشلونة × غرناطة: لمسة يد على فيدال

خسارة برشلونة 1-0 على ملعب استاد نويفو لوس كارمنيس، ذهب الحكم غييرمو كوادرا فرنانديز للنظر في شاشة الملعب لمعرفة ما إذا كان ارتورو فيدال قد لمس الكرة بيديه داخل منطقة الجزاء، وتمت معاقبة التشيلي، حيث سجل الفارو فاديلو ركلة جزاء.

ليفانتي × برشلونة: هدف جريزمان تم تأييده

كان هناك جدل عندما فشل الحكم فارت في اكتشاف أن أنطوان جريزمان كان في موقع تسلل في الهجمة التي حصل فيها نيلسون سيميدو على ركلة جزاء، أعطيت ضربة الجزاء وسجل منها ميسي، على الرغم من أن برشلونة انتهى خاسرًا 3-1.

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ليفانتي × برشلونة: هدف ميسي الملغي

في نفس المباراة، تدخل الفيديو وألغى هدف لميسي لأن جريزمان كان متسللاً أثناء الهجمة، وهي كرة شهدت اعتراضات واضحة من جانب لاعبي البلاوجرانا، خاصة النجم الأرجنتيني .

ريال سوسيداد × برشلونة: لم يتم منح ركلة جزاء لبيكيه

كانت النتيجة 2-2 في الدقائق الأخيرة من المباراة، خسر جيرارد بيكيه مواجهته مع دييغو ليورنتي في منطقة الجزاء، ولكن الكاميرات أظهرت عرقلة من مدافع سوسيداد، وشد واضح، ولكن لا الحكم ولا الفيديو أقروا بركلة جزاء.

برشلونة × ريال مدريد: لا توجد ركلة جزاء لفاران

لا الحكم ولا طاقم غرفة الفيديو شاهدوا عرقلة المدافع الفرنسي لينغوليه لمواطنه فاران داخل منطقة الجزاء في الكلاسيكو الذي انتهى بالتعادل السلبي في الكامب نو.

برشلونة × ريال مدريد: إلغاء هدف بيل

خلال نفس المباراة، أغلى حكم الكلاسيكو هدفًا لغاريث بايل في الدقيقة 72،عندما تمت مراجعة الفار وتم التأكيد على تسلل ميندي في وقت سابق من هذه الهجمة.

برشلونة × أتليتيكو مدريد (كأس السوبر): هدف ميسي المُلغى

النتيجة كانت 1-1، وألغى الفيديو هدفاً لميسي بداعي لمس اليد اليد من قبل الأرجنتيني.

برشلونة ضد أتلتيكو كأس السوبر: فيدال المُتسلل.

خلال نفس اللقاء، لكن مع تقدم برشلونة 2-1، ألغي حكام الفيديو هدفًا لبيكيه بعد أن تأثر القرار بوجود فيدال متسللًا بملليمترات، أتليتكو مدريد عاد في المنافسة وربح المباراة.