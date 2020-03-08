أهداف مباراة ميلان وجنوي في الدوري الإيطالي

تحت حصار فيروس كورونا تكبد فريق ميلان خسارة مؤلمة على ملعب سان سيرو أمام فريق جنوي بنتيجة 2-1 اليوم الأحد 8-3-2020، في مباراة مؤجلة من المرحلة السادسة والعشرين بالدوري الإيطالي، لينعش جنوي آماله فى البقاء بالمسابقة.

وأقيمت المباراة وسط مدرجات خالية بقرار من الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، تنفيذًا لقرار الصادر من الرابطة على إقامة جميع مباريات الكالتشيو خلف الأسوار بسبب تفشي فيروس كورونا المميت في شمال إيطاليا.

وتجمد رصيد ميلان عند 36 نقطة في المركز السابع، بفارق ثلاث نقاط خلف نابولي، صاحب المركز السادس في ترتيب المسابقة، والمؤهل للأدوار التمهيدية ببطولة الدوري الأوروبي في الموسم المقبل.

في المقابل، ارتفع رصيد جنوه، الذي ودع مراكز الهبوط، إلى 25 نقطة في المركز السابع عشر (الرابع من القاع).

وافتتح “جوران بانديف” التسجيل لجنوه مبكراً في الدقيقة السابعة، قبل أن يضيف زميله “فرانشيسكو كاساتا” الهدف الثاني في الدقيقة 41، فيما تكفل النجم السويدي المخضرم “زلاتان إبراهيموفيتش” بتسجيل هدف ميلان الوحيد في الدقيقة 77.