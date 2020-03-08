تشيلسي يقسو على ايفرتون برباعية ويعزز مركزه الرابع



حقق تشلسي فوزا هاما واكتسح ضيفه ايفرتون برباعية نظيفة الأحد في المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الإنكليزي لكرة القدم، ليعزز مركزه الرابع في ظل الصراع الشرس على آخر المراكز المؤهلة الى دوري ابطال أوروبا الموسم المقبل.



ورفع النادي اللندني رصيده الى 48 نقطة في المركز الرابع متقدما بفارق خمس نقاط عن ولفرهامبتون الخامس وشيفيلد السادس، علما ان الاخير يملك مباراة مؤجلة، وبفارق ست نقاط عن مانشستر يونايتد الذي يستضيف جاره سيتي في دربي مانشستر لاحقا اليوم.



وتناوب كل من مايسون ماونت (14)، الاسباني بيدرو (21)، البرازيلي ويليان (51) والفرنسي اوليفيه جيرو (53) على تسجيل اهداف تشلسي الذي عوض تعادله المخيب (2-2) مع بورنموث في المرحلة السابقة.



أما ايفرتون الذي يطمح أقله لتحقيق المركز الخامس المؤهل الى الدوري الاوروبي "بوروبا ليغ"، فقد تضاءلت آماله بعد الخسارة الثالثة تحت اشراف الايطالي كارلو انشيلوتي الذي استلم المهام في أواخر كانون الاول/ديسمبر الفائت، مقابل خمسة انتصارات وثلاثة تعادلات وبقي في المركز الثاني عشر برصيد 37 نقطة.



وهي الخسارة الاقسى لأنشيلوتي في مسيرته التدريبية في منافسات الدوري بعد أن مني أيضا بخسارة برباعية نظيفة أمام أتلتيكو مدريد في الدوري الاسباني حين كان مدربا لريال في شباط/فبراير 2015.



واستمرت معاناة ايفرتون على ملعب ستامفورد بريدج في منافسات الدوري، إذ يعود آخر فوز له في لندن الى تشرين الثاني/نوفمبر عام 1994 حيث مني منذ حينها بـ14 هزيمة مقابل 11 تعادلا وفق موقع "أوبتا" للاحصاءات.



وبدأ فريق المدرب فرانك لامبارد اللقاء بقوة وكاد أن يفتتح التسجيل في الدقيقة السابعة بعد أن وصلت كرة عرضية من ويليان الى ماونت داخل المنطقة، تابعها الاخير "على الطائر" تصدى لها ببراعة الحارس جوردان بيكفورد.



ولم يتأخر ماونت لافتتاح النتيجة بعد أن وصلته الكرة من بيدرو على مشارف المنطقة، التف حول نفسه وسددها سريعا بيمناه بطريقة مباغتة زاحفة في الزاوية اليمنى (14).



واصل النادي اللندني ضغطه وسط تباطؤ في دفاع ايفرتون ووصلت الكرة الى ويليان على الجهة اليمنى وانطلق نحو المنطقة مسددا كرة قوية تصدى لها الحارس الانكليزي (19).



وأثمرت سيطرة البلوز عن هدف ثان عندما مرر روس باركلي كرة بينية بين المدافعين وصلت الى بيدرو الذي انطلق بها الى داخل المنطقة واسكنها زاحفة على يسار بيكفورد (21).



وأتيحت أول فرصة للـ "توفيز" في اللقاء عندما افتك البرازيلي ريتشارليسون الكرة من الفرنسي كورت زوما في منتصف الملعب قبل ان يمررها الى دومينيك كالفرت-لوين داخل المنطقة سددها الاخير بيسراه الى جانب القائم الايسر (26).



ولم تختلف انطلاقة الشوط الثاني عن الاول، حيث واصل تشلسي تفوقه وسجل له ويليان الهدف الثالث بتسديدة من خارج المنطقة (51)، قبل أن يرفع الاخير عرضية الى جيرو الذي تابع الكرة في الشباك على باب المرمى (54).



وهي المرة الاولى في 11 مباراة في الدوري منذ تولي انشيلوتي المهام التي يفشل فيها ايفرتون في تسجيل هدف على الاقل.



المصدر: فرانس برس