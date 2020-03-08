أتيلتيك بيلباو يسحق بلد الوليد وأوساسونا يُغرق إسبانيول

اكتسح أتلتيك بيلباو مضيفه بلد الوليد (4-1)، اليوم الأحد، في المباراة التي احتضنها ملعب نويبو خوسيه ثورييا، ضمن الجولة الـ27 من الدوري الإسباني.



وتقدم الضيوف مبكرا (ق4) عن طريق أوناي لوبيز، ثم ضاعفوا النتيجة (ق24) عبر راؤول جارسيا.



لكن أصحاب الأرض قلصوا الفارق (ق76) بواسطة ساندرو راميريز.



لكن الفريق الباسكي عاقبهم على هذا بهدفين متتاليين (ق87) و(ق93)، عن طريق إنياكي ويليامز وإنييجو كوردوبا على الترتيب.



وبهذا الفوز رفع أتلتيك بيلباو رصيده إلى 37 نقطة، في المركز التاسع، بعدما حقق فوزه الثاني على التوالي.



أما بلد الوليد، فتجمد عند 29 نقطة في المركز الـ15، بعد أن مني بخسارته الثانية على التوالي.



وفي مباراة أخرى زاد أوساسونا تعقيد وضعية ضيفه إسبانيول في قاع الترتيب بفوزه الثمين عليه بهدف دون رد.



ودوّن روبيرتو توريس هدف المباراة الوحيد لمصلحة أصحاب الأرض (51 من ركلة جزاء) في مرمى الضيف الكاتالوني الذي أنهى المباراة منقوصاً من لاعبه دييغو لوبيز الذي طرد بالبطاقة الحمراء إثر حصوله على الإنذار الثاني (83).



بهذا الفوز رفع أوساسونا رصيده إلى 34 نقطة، في حين واصل إسبانيول انحداره وتمسكه بالقاع بعد تجمّد رصيده عند 20 نقطة.



المصدر: مواقع الكترونية