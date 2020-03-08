اونلاين | بث مباشر مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد| مشاهدة مباراة السيتي واليونايتد اليوم مباشر كوورة لايف Live Man city

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يالا كورة شاهد بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي، اليوم الأحد 8 مارس الجاري، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي YALLA KORA مانشستر سيتي ضيفًا على مانشستر يونايتد بملعب أولد ترافورد.

كورة جول، حيث يدخل مانشستر يونايتد بقيادة النرويجي آولي جونار سولشاير المدير الفني، المباراة طامحًا في حصد نقاط الديربي لصالحه، KORA GOAL يونايتد يطمح في العبور للمربع الذهبي.

ويلعب الشياطين الحمر المباراة على أرضه ووسط جماهيره، كورة ستار حيث سيكون يونايتد مطالب بتحقيق نتيجة الفوز فقط، من أجل الدخول للمربع الذهبي والمنافسة على مقعد دوري أبطال أوروبا، KORA STAR السيتي ضيفًا على غريمه يونايتد في ديربي لندن.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي بالدوري

وتُقام مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والسابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة والنصف بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

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القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي بالدوري

كورة أونلاين حيث من المقرر إذاعة مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية beIN SPORTS HD الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي، KORA ONLINE مانشستر سيتي يدخل المباراة ويسعى لاقتناص الفوز لتعزيز موقفه في وصافة الترتيب.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السابع برصيد 42 نقطة فيما يحتل مانشستر سيتي وصافة الترتيب برصيد 57 نقطة ، كورة فور جول يونايتد يسعى لاستغلال عامل الأرض والجمهور لعبور السيتيزين، KORA4GOAL مانشستر سيتي ضيفًا على مانشستر يونايتد بديربي العاصمة على ملعب أولد ترافورد.

ويقدم لكم الخليج 365 الرياضي خدمة مميزة بمتابعة مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي، عبر الأسطورة، alostora بث مباشر يونايتد يلعب ضد مانشستر سيتي، بالدوري الإنجليزي بدون تقطيع أو إعلانات.

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