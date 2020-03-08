اونلاين | بدون تقطيع.. مشاهد مباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا LIVE

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Kora star رابط بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي اليوم الأحد 8/3/2020 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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COOL KORA، حيث يشهد ملعب "أولد ترافورد" مساء اليوم مباراة من العيار الثقيل تجمع مانشستر يونايتد COOL KORA بضيفه مانشستر سيتي في مباراة "ديربي" مانشستر لحساب الجولة 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز BEIN SPORTS ، حيث يسعى اليونايتد للفوز ومواصلة الزحف نحو المركز الرابع، بينما يأمل مانشستر سيتي في الفوز بالديربي وتعزيز بقاؤه في المركز الثاني.

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موعد مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي

تبدأ أحداث المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، الثامنة والنصف بتوقيت أبو ظبي، الرابعة والنصف بتوقيت جرينتش، وتنقل عبر قناة beIN Sports HD2.

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