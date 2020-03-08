اونلاين | كورة لايف - KOOORA GOAL بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي KORA LIVE يوتيوب مباراة السيتي اليوم NOW

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يقدم لكم موقع الخليج 365 الرياضي خدمة البث المباشر للمباراة التي ستجمع مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد YALLA SHOOT 7ASRY، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز kora live.

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يلا شوت yalla shoot kora live موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي

تقام مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي، مساء اليوم الأحد، في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة والنصف بتوقيت الإمارات.

يلا شوت القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي

وتذاع مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، عبر قناة beIN Sport hd 2.

ومن المتوقع أن يبدأ بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: فرناندينيو، ستونز، ووكر، ميندي.

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خط الوسط: رودري، جوندوجان، ديفيد سيلفا.

خط الهجوم: ستيرلينج، محرز، أجويرو.

بينما من المتوقع أن يبدأ أولي جونار سولشاير، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: دي خيا.

خط الدفاع: لينديلوف، شاو، وان بيساكا، دالوت.

خط الوسط: فريد، ماكتومناي، فرنانديز، ماتا.

خط الهجوم: مارسيال، جرينوود.

ترتيب الفريقين في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 57 نقطة، بينما يتواجد مانشستر يونايتد في المركز السابع برصيد 42 نقطة.

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