رياضة | انطلاق بطولة الجونة الدولية للإسكواش ٨ أبريل بمشاركة أبطال العالم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انطلاق بطولة الجونة الدولية للإسكواش ٨ أبريل بمشاركة أبطال العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت بطولة الجونة الدولية المفتوحة للاسكواش عن موعد انطلاقها يوم ٨ من أبريل القادم، حتي ١٧ من نفس الشهر، وتقام البطولة لأول مرة هذا العام في مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة، حيث سيتم وضع الملعب الزجاجي في المركز اعتبارا من منافسات البطولةً يوم ١٠ ابريل وهي موعد الأدوار الرئيسية.

وقال عمرو منسي مدير ومؤسس البطولة, "إن بطولة الجونة لها أهداف وقيم متعددة ومن أهمها الترويج للسياحة والموقع الفريد لمصر الذي يمكنها من تنظيم مثل هذه الأحداث الرياضية" وقال "إن بطولة الجونة ساهمت في زيادة القاعدة الجماهيرية للعبة الاسكواش داخل مصر"

وأضاف منسي "بطولة الجونة الدولية المفتوحة للاسكواش تؤكد قدرة مصر على استضافة البطولات الرياضية الكبرى وتنظيمها بنجاح ليتمتع الزائرون بتجربة سياحية فريدة وممتعة"

وحددت اللجنة مجموع جوائز البطولة 330 ألف دولار. ويشارك في البطولة أفضل 96 لاعباً من الرجال والسيدات، منهم أفضل ثمانية لاعبين وفقا للتصنيف الدولي، ويتم إذاعتها دولياً على أكثر من 30 محطة تليفزيونية منهم، يورو سبورت واسكواش تي في، وسيتم بثها علي الهواء مباشرة إلي ما يقرب من 88 دولة في أربع قارات.

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صرح السيد طارق كامل، الرئيس التنفيذي لمدينة الجونة "نستضيف بطولة الجونة الدولية المفتوحة للسكواش للعام التاسع على التوالي ونفخر بإقامتها هذا العام لأول مرة في مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة."

وأضاف كامل" على مدار أكثر من ثلاثين عاما، حرصنا على ان تكون مدينة الجونة مركزا لأهم الفعاليات الرياضية العالمية حيث تستضيف بطولة الجونة الدولية المفتوحة للسكواش لاعبين من أكثر من 20 دولة مما يؤكد على ريادة مدينة الجونة واستعداداتها لاستضافة مختلف الاحداث الرياضية والثقافية والفنية”

وتستضيف مصر بطولة الجونة الدولية المفتوحة للاسكواش للمرة التاسعة وتحديدًا منذ عام ٢٠١٠ وهي واحدة من أكبر البطولات العالمية للاعبي الاسكواش المحترفين، كما أنها من بين البطولات الثامنية الدولية الكبرى في العالم، وفقا لقيمة الجائزة، وعدد النقاط التي يتم على أساسها ترتيب اللاعبين الدوليين، فى حين تقام باقى البطولات الكبرى فى ، الولايات المتحدة، وهونج كونج، وبريطانيا، وقطر، إضافة إلى مصر.

ويسيطر اللاعبون المصريون على تاريخ بطولة الجونة الدولية للاسكواش، حيث توج خمسة مصريين بلقب البطولة في ثماني نسخ، حيث فاز كريم درويش بلقب البطولة في 2010، ثم رامي عاشور في 2012 ,2014و 2015 ومحمد الشوربجي حصد اللقب سنة 2016، وجريجوري جوتييه و نور الشربيني سنة 2017، بالإضافة إلى مروان الشوربجي و رنيم الوليلي في 2018 ، وفاز علي فرج ورنيم الوليلي في 2019.