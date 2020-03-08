رياضة | تكريم رئاسي لمنتخب اليد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تكريم رئاسي لمنتخب اليد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حالة من السعادة انتابت اسرة كرة اليد برئاسة هشام نصر بعدما ابلغه وزير الشباب والرياضة اشرف صبحي بان هناك تكريم رئاسي يتم التجهيز والاعداد له خلال الايام القليله القادمة لمنتخب اليد بعد تتويجه ببطولة افريقيا ونجاحه في اقتناص تذكرة التاهل لاولمبياد طوكيو بالتفوق على المنتخب التونسي القوي جدا والعنيد والفوز عليه علي ارضه وبين جماهيره خلال البطولة التي نظمها في تونس خلال شهر يناير الماضي.

وعبر هشام نصر عن امتنانه بتقدير الدوله لاولادها ولمجهودهم واشار الي ان وزير الرياضة اشرف صبحي في كل المناسبات يشيد بمنظومة كرة اليد وبما تحققه من نجاحات مستمرة علي الساحات الدولية ، وايضا اشاد بالدور الكبير للمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الاولمبية المصرية في دعم الاتحاد، مشيرا إلى أنه رغم انشغال الجميع بالاعداد والتجهيز لاستضافة مصر لمونديال اليد وهو الحدث العالمي الابرز خلال الفترة المقبلة الا ان الدولة لم تنسي ما تحقق من انجاز وتستعد لمكافاة الابطال بما يتناسب مع الانجازات التي حققوها.