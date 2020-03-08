رياضة | رسالة فايلر لنجوم الأهلي بعد التأهل لنصف نهائي دوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسالة فايلر لنجوم الأهلي بعد التأهل لنصف نهائي دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد محاضرة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق، الذي أقيم عصر اليوم بإحدى الحدائق القريبة من فندق الإقامة.

وتحدث فايلر مع اللاعبين عن تحديات الفترة المقبلة، بعد الانتهاء أمس من مواجهة صن داونز في إياب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا، التي أقيمت على استاد لوكاس موريبي، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وحسمت تأهل الأهلي إلى نصف نهائي البطولة.

وتغادر بعثة الأهلي مدينة بريتوريا مساء اليوم متوجهة إلى جوهانسبرج للعودة إلى القاهرة.

ويستعد الأهلي للعودة إلى القاهرة صباح الإثنين المقبل، بعد انتهاء مهمة الفريق في جنوب إفريقيا، وتأهله إلى الدور نصف النهائي في دوري أبطال إفريقيا.