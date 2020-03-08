رياضة | صحفي مغربي يعلن عبر "الخليج 365 الرياضي" مكان إقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحفي مغربي يعلن عبر "الخليج 365 الرياضي" مكان إقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر عشاق كرة القدم العربية والإفريقية مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2019-2020 والذي سيكون قويا بمباريات مصرية مغربية خالصة.

وسيكون الدور نصف نهائي من البطولة الأقوي فى إفريقيا على مستوي الأندية، فى بداية مايو القادم بمواجهتي الأهلي المصري والوداد البيضاوي المغربي والزمالك المصري والرجاء البيضاوي المغربي.

ولأول مرة سيقام نهائي دوري أبطال إفريقيا على ملعب "محايد" ومن مباراة واحدة وليس على مباراتين، لذلك تقدم كل من الاتحاد المغربي لاستضافة المباراة النهائية على ملعب محمد الخامس بينما طلب الاتحاد الكاميروني استضافة المباراة على ملعب جابوما وأيضًا طلب الاتحاد التونسي استضافة المباراة على ملعب رادس بتونس.

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وتحدث الإعلامي المغربي جلال بونوار لـ"الخليج 365 الرياضي"، مؤكدًا أن من الصعب أن تُنظم المغرب نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا العام، خاصة بعدما وصل كل من الوداد والرجاء لنصف النهائي.

وأضاف: " إنه من الصعب بأي وسيلة أن تُنظم المغرب النهائي بعد وصول فريقين لنصف النهائي هذا العام وبعدما قرر الاتحاد الإفريقى إقامة المباراة على ملعب محايد، فسيكون النهائي فى الكاميرون أو تونس".

يذكر أن الاتحاد الإفريقي كاف سيتخذ قراره النهائي بشأن إقامة المباراة النهائية يوم 12 مارس الجاري.