رياضة | خبر سار.. موعد عودة نجم الأهلي للمشاركة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبر سار.. موعد عودة نجم الأهلي للمشاركة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر الجهاز الطبي بالنادي الأهلي على موعد عودة نجم الفريق إلى التدريبات الجماعية، بعد اقتراب تعافيه من الإصابة بشكل كبير.

سينتظم لاعب خط وسط بالنادي الأهلي حمدي فتحي في المران الجماعي في نهاية شهر مايو المقبل، على أن يتم تجهيزه في تلك الفترة للمشاركة في مباريات الفريق.

ومن المقرر سيدفع السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي به للمشاركة مع الفريق عند جاهزية اللاعب البدنية والفنية في نهاية شهر مايو المقبل.

يذكر أن تعرض حمدي فتحي للإصابة خلال تواجده في معسكر المنتخب الوطني في شهر أكتوبر الماضي ، بسبب قطع في غضروف الركبة.