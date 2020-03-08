رياضة | بعد تأهل بيراميدز.. تاريخ مشاركات الأندية المصرية في نصف نهائي الكونفيدرالية (تقرير)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد تأهل بيراميدز.. تاريخ مشاركات الأندية المصرية في نصف نهائي الكونفيدرالية (تقرير) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم فريق بيراميدز تأهله رسميًا لنصف نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية للمرة الأولي في تاريخه، رغم خسارته أمام زاناكو بطل زامبيا بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، في إياب الدور ربع النهائي للبطولة.

واستفاد بيراميدز من فوزه الساحق بثلاثية نظيفة في زامبيا خلال لقاء ذهاب الدور ربع النهائي للبطولة الإفريقية، ليتأهل للدور نصف النهائي للبطولة متفوقا بنتيجة 3 - 1 في مجموع المباراتين.

وأصبح بيراميدز خامس فريق مصري يتأهل لنصف نهائي الكونفيدرالية الإفريقية منذ إنطلاق البطولة بمسماها الحالي عام 2004، ليسجل الظهور رقم 7 للأندية المصرية فيي هذا الدور بعد المشاركات السابقة لأندية (الأهلي "مرتين" - الزمالك "مرتين" - المصري "مرة" - إنبي "مرة").

وعلي مدار المشاركات الـ6 السابقة للأندية المصرية في الدور نصف النهائي بالكونفيدرالية، استطاع المصريين التأهل للمباراة النهائية "مرتين" وحصدوا اللقب خلالهما ( الأهلي 2014، الزمالك 2019)، بينما فشلوا في التأهل للنهائي 4 مرات سابقة (انبي 2009، الأهلي والزمالك 2015، المصري 2018).

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" تاريخ مشاركات الأندية المصرية في نصف نهائي الكونفيدرالية الإفريقية:-

- 2009:

أول ظهور للأندية المصرية في نصف نهائي الكونفيدرالية كان عام 2009، بمشاركة فريق إنبي وتقابل مع نظيره الملعب المالي، وانتهت مباراة الذهاب التعادل 2 / 2، بينما فاز بطل مالي في لقاء الإياب 4 / 2 ليطيح بالفريق البترولي خارج البطولة.

- 2014:

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تأهل الأهلي لنصف نهائي الكونفيدرالية الإفريقية عام 2014، واصطدم بفريق القطن الكاميروني وفاز ذهابًاو إيابًا 1 / 0، 2 / 1 على الترتيب، وتأهل للمباراة النهائية، وتوج بلقب البطولة للمرة الأولي في تاريخ الأندية المصرية على حساب فريق سيوي سبورت الإيفواري.

- 2015:

شهدت نسخة بطولة الكونفيدرالية عام 2015 وصول فريقين مصريين للدور نصف النهائي بالبطولة، حيث التقي الأهلي مع أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقيا، وخسر ذهابًا وإيابا 1/0، 4/3 على الترتيب.

بينما تقابل الزمالك مع النجم الساحلي في نفس النسخة بالبطولة الإفريقية وخسر في تونس 5 / 1 وفاز بمصر 3 / 0، ليودع القطبين منافسات البطولة من الدور نصف النهائي.

- 2018:

صعد فريق المصري البورسعيدي للدور نصف النهائي لبطولة الكونفيدرالية وتقابل مع فريق فيتا كلوب الكونغولي، وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي بدون أهداف، وخسر الفريق البورسعيدي 4 / 0 في لقاء الإياب وودع منافسات البطولة.

- 2019:

تأهل الزمالك لنصف نهائي الكونفيدرالية للمرة الثانية في تاريخه، واصطدم بفريق النجم الساحلي، وتغلب عليه ذهابا 1 / 0، وتعادل الفريقين سلبيًا في لقاء الإياب، ليصعد الفريق الأبيض للمباراة النهائية وتوج باللقب الثاني للأندية المصرية بالبطولة على حساب فريق نهضة بركان المغربي.