رياضة | كواليس مران الأهلي في جنوب إفريقيا قبل العودة للقاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كواليس مران الأهلي في جنوب إفريقيا قبل العودة للقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصل جونيور أجايي وجيرالدو، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على راحة من مران الفريق الذي أقيم عصر اليوم، الأحد، بإحدى الحدائق القريبة من فندق الإقامة في مدينة بريتوريا.

واشتكى جيرالدو من إلتواء في الكاحل خلال مشاركته في مباراة صن داونز، التي أقيمت أمس، فيما تعرض أجايي لإجهاد عضلي واكتفى الثاني بأداء جلسات علاج طبيعي.

من ناحية أخرى خاض محمد الشناوي وعلي معلول، لاعبا الفريق، تدريبات منفردة اليوم، على هامش مران الفريق الذي أقيم بإحدى الحدائق القريبة من فندق الإقامة.

Advertisements

وقام الشناوي ومعلول بالجري حول الملعب، وتنفيذ بعض الفقرات التدريبية الاستشفائية للتخلص من حالة الإجهاد.

وكان الأهلي قد تعادل أمس مع صن داونز، في إياب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا، ليضرب موعدًا مع الوداد المغربي في نصف النهائي، بعد الفوز بهدفين نظيفين في مباراة الذهاب بالقاهرة.

ويستعد الأهلي للعودة إلى القاهرة صباح الإثنين المقبل، بعد انتهاء مهمة الفريق في جنوب إفريقيا، وتأهله إلى الدور نصف النهائي في دوري أبطال إفريقيا.