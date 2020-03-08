رياضة | تعادل الدلنجات مع أبو المطامير في ترقي البحيرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعادل الدلنجات مع أبو المطامير في ترقي البحيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعادل فريق مركز شباب الدلنجات مع نظيره فريق مركز شباب ابو المطامير، بدون أهداف، في أولي مباريات دوره الترقي مجموعه البحيرة بالقسم الرابع.

دخل فريق الدلنجات بتشكيل مكون من صلاح شعبان ؛سامح العجمي ،هشام حامد ؛محمد جمعه كامل ،محمود خميس عبد المقصود ،اسلام محمود محمد ،احمد كمال حسين ،علي عبد الستار ،محمد احمد عباس ،سامح حسين محمد ،حسين عوض حسين .

بينما خاض فريق مركز شباب ام المطامير بقياده الكابتن سيد يونس المباراه بتشكيل مكون من ،: سامح صبحي عبد الستار، ـحمد مرزوق، محمد سليمان ، محمد هشام، أحمد سامي ، كرم سعد الله، محمود عثمان ، محمد فرحات عيد، محمود عبد الحميد، محمود صبري محمد .

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حاول الفريقين خطف هدف خلال شوطي اللقاء المثير، بدون جدوى، ليحصل كل فريق على نقطة.

ويقابل الدلنجات المباراه القادمه نادي بروكسي، ويلتقي مركز شباب ابو المطامير مع فريق شبراخيت.

أدار المباراه تحكيميا : نادر قمر الدوله، ايمن دعبس، أحمد ابراهيم ابو يوسف

منطقه كفر الشيخ.