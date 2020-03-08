رياضة | تشيلسي يقسو على إيفرتون برباعية في الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشيلسي يقسو على إيفرتون برباعية في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق تشيلسي في تحقيق الفوز على حساب فريق إيفرتون بنتيجة أربعة أهداف نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب الستامفورد بريدج ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل ماسون ماونت الهدف الأول لفريق تشيلسي في المباراة، بينما عزز بيدرو النتيجة بالهدف الثاني، وأحرز ويليان الهدف الثالث للبلوز، واختتم أوليفيه جيرو النتيجة في الدقيقة 54 من الشوط الثاني في اللقاء.

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ويحتل فريق تشيلسي في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 48 نقطة، بينما يحل فريق إيفرتون في المركز الثاني عشر برصيد 37 نقطة.

وسوف يلتقي فريق مانشستر سيتي مع مانشستر يونايتد بعد قليل في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأولدترافورد.