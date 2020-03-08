رياضة | ديروط يفجر مفاجأة ويفوز علي المنيا في دوري القسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ديروط يفجر مفاجأة ويفوز علي المنيا في دوري القسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز فريق ديروط علي فريق المنيا بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما علي ملعب ديروط، وذلك ضمن مباريات الجولة السابعة عشر لمسابقه دوري القسم الثاني.

ضمت تشكيله ديروط كل من : محمود سيد، جاستن ارتر، الحسيني أحمد، محمد محمد عوض الله، حسام قاعود، سعد رجب، محمد رمضان، عادل السيد، عرفه شعبان، سايكو، فرغلي أحمد فرغلي.

ضمت تشكيله المنيا: محمد حسانين، برسوم محروس، محمود المنشاوي، أيمن ناصر، عباس مصطفي، محمد شديد، داوودا، أحمد كاستيلا، كامل أحمد، محمد سماره، محمد علي صادق.

بدأت المباراة قويه من جانب الفريقين حيث شهدت الدقيقة 13 راسيه لكن بعيده من محمد علي صادق، بعدها بدقيقة انفراد وفرصه هدف محقق يضيع من محمد سماره، ليرد ديروط في الدقيقة 15 بكره لكن تخرج لركنيه.

وفي الدقيقة 22 تصويبه قويه من سايكو كادت أن تسكن شباك المنيا، وفي الدقيقة 28 انفراد وفرصه هدف محقق يضيع من سايكو، ليرد محمد سماره بفرصه هدف يتصدي لها حارس المنيا ببراعه، واحتسب حكم اللقاء دقيقتين وقت بدل ضائع لم تشهد اي جديد لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي

ثم أنطلق الشوط الثاني حيث شهدت الدقيقة 8 التغيير الأول للمنيا، ثم في الدقيقة 10 ركله جزاء يسكنها عرفه شعبان المرمي، ثم في الدقيقة 14 يعزز عادل السيد بالهدف الثاني لديروط.

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وفي الدقيقة 23 حاول البديل عوني سعيد إحراز هدف لديروط، ليتصدي لها حارس المنيا بسهوله.

وحصل لاعب ديروط ولاعب المنيا علي بطاقات صفراء نتيجه الشد، وفي الدقيقة 31 يقلص داوودا الفارق ويحرز الهدف الأول للمنيا، واحتسب حكم اللقاء 6 دقائق وقت بدل ضائع لم تشهد اي جديد لتنتهي المباراه بفوز ديروط بهدفين لهدف.

وقام كل فريق بتغييراته الثالثه وكان لاصحاب الأرض ما ارادوا في تحقيق الفوز، كما حصل أحد لاعبي ديروط وأحد لاعبي المنيا علي بطاقات صفراء نتيجه الشد.

الفوز رفع رصيد ديورط إلى 11 نقطة، بالمركز قبل الأخير، وتوقف رصيد الفريق المنياوي عند 19 نقطة، بالمركز الثامن.

وقد أدار المباراه تحكيميا وائل فرحان حكم ساحه، عاونه كل عماد الشامي مساعد أول، منصور حسن مساعد ثان، علاء صبري حكم رابع، أسامه فواد مراقب حكام، صالح عبدالمجيد مراقب مسابقات.

ترتيب المجموعة الأولى

1- بني سويف 35 نقطة

2- البنك الأهلي 35 نقطة

3- الألومنيوم 32 نقطة

4- شبان قنا 31 نقطة

5- بترول أسيوط 24 نقطة

6- تليفونات بني سويف 23 نقطة

7- سوهاج 22 نقطة

8- المنيا 19 نقطة

9- الإعلاميين 19 نقطة

10- الفيوم 18 نقطة

11- ديروط 11 نقطة

12- طهطا 10 نقاط