رياضة | تليفونات بني سويف يتعادل أمام الشبان في القسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تليفونات بني سويف يتعادل أمام الشبان في القسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعادل الفريق الأول بنادى تليفونات بنى سويف أمام ضيفه شبان قنا بهدف لكل منهما، خلال المباراة التى جمعت بين الفريقين بملعب استاد بنى سويف الرياضى بمنافسات الأسبوع السابع عشر بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى .

تليفونات بنى سويف بقيادة مديره الفنى ابو العينين شحاته بدأ المباراة بتشكيل مكون من مؤمن محمد ومحمد عبد الرازق ومحمود عبده واحمد فتحى ومحمود مبارك ومحمد رجب وأحمد سيد ومروان رمضان ومحمد كارم وصلاح فتحى وأحمد حسن .

فيما بدأ شبان قنا بقيادة مديره الفنى كمال الزين المباراة بتشكيل مكون من عماد الدين حمدى وحازم محمد واحمد خلف الله ومصطفى السيد وشهاب شفيق ومحمد السيد فتوح ومحمود عوض وأحمد حمودة واكا وأحمد محجوب وفاروق رمضان .

الشوط الأول جاء متوسط الأداء من جانب الفريقان باستثناء تسديدة قوية قوية لاحمد حمودة لاعب الشبان تصدى لها ببراعة مؤمن محمد حارس التليفونات وراسية قوية لمروان رمضان لاعب التليفونات تصدى لها حارس الشبان .

فيما شهد الشوط الثانى اهدار محمود مبارك ركلة جزاء بالدقيقة السادسة ، ونجح محمود عبده فى إحراز هدف بالدقيقة ١٥ بالشوط الثانى وتعادل عمرو على الشبان بالدقيقة ٢٣ بالشوط الثانى .

وخلال المباراة اجرى تليفونات بنى سويف تغييرات بنزول كلا من أحمد رضا ومانجا فوادى ومصطفى كشرى بدلا من أحمد حسن وصلاح فتحى ومروان رمضان .

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فيما أجرى شبان قنا تغييرات بنزول كلا من مدحت رمضان وعمرو على بدلا من فاروق رمضان .

وخلال أحداث الشوط الثانى حصل أيمن محفوظ ادارى تليفونات بنى سويف على الكارت الاصفر، فيما حصل ابو العينين شحاته المدير الفنى للتليفونات على الكارت الاحمر للإعتراض على التحكيم.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد التليفونات للنقطة ٢٣ بالمركز السادس، كما ارتفع رصيد شبان قنا للنقطة ٣١ بالمركز الرابع.

وأدار المباراة طاقم تحكيم مكون من محمود وفا وعاونه عادل ماهر وأحمد زغلول ومحمد سيد القاضى حكما رابعا وأحمد حسين ابو طالب مراقب لجنة المسابقات وعبد الله طنطاوى مراقب لجنة الحكام .

ترتيب المجموعة الأولى



1- بني سويف 35 نقطة

2- البنك الأهلي 35 نقطة

3- الألومنيوم 32 نقطة

4- شبان قنا 31 نقطة

5- بترول أسيوط 24 نقطة

6- تليفونات بني سويف 23 نقطة

7- سوهاج 22 نقطة

8- المنيا 19 نقطة

9- الإعلاميين 19 نقطة

10- الفيوم 18 نقطة

11- ديروط 11 نقطة

12- طهطا 10 نقاط