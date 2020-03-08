رياضة | نجم الأهلي السابق لـ"الخليج 365" : مروان محسن دون المستوى وكهربا غير مفيد وحلمي تدريب الأحمر "ببلاش" (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم الأهلي السابق لـ"الخليج 365" : مروان محسن دون المستوى وكهربا غير مفيد وحلمي تدريب الأحمر "ببلاش" (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث مشير حنفي أحد نجوم الأهلي في التسعينيات، عن رأيه في القلعة الحمراء حاليا، وتقييمه لبعض اللاعبين مثل مروان محسن وكهربا ومصطفى محمد، وحلم حققه وآخر لم يستطع تحقيقه.

وقال حنفي في حوار خاص لـ"الخليج 365 الرياضي": "فايلر نفذ المطلوب منه وصعد لنصف النهائي، لاعبو الأهلي كانو رجال جميعا أمام صن داونز، التشكيل كان مناسب وتفاجئنا بمشاركة ثلاثة لاعبين دفندر، وهذا ساعده على السيطرة في منتصف الملعب وغلق كل المنافذ على الخصم".

وأشار إلى أنه يتوقع أن يتواجد الأهلي والزمالك بنهائي دوري أبطال إفريقيا قائلا: "أعتقد أن الأحمر لن يترك البطولة، وأيضا الزمالك يسير بشكل جيد وغاب عن هذه الأدوار منذ فترة طويلة".

وبسؤاله عن الفرق بين جيله والجيل الحالي قال: "الفارق كبير، أبناء جيلي كان أغلبهم من أبناء النادي، عكس الفترة الحالية فالأغلب من الخارج، ولذلك قل الانتماء".

وعن تعاقد الأهلي مع كهربا، قال: "صفقة غير مفيدة للأهلي، لن يكون إضافة، كان لابد من ضمه في ظروف أفضل من ذلك، هناك أكثر من لاعب مثل كهربا ويلعبون بشكل أساسي، وهو يجلس احتياطي".

وبسؤاله عن مروان محسن قال: "لا يوجد لاعب محطة، وظيفة المهاجم إحراز الأهداف، وإن لم يفعل ذلك فإنه دون المستوى".

وأضاف: "مروان محسن حصل على فرص كثيرة مع الأهلي ولم يثبت أنه جدير بها".

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وأشار: "مصطفى محمد مهاجم مصر الأول، يملك مقومات كبيرة، مهاجم واعد وينتظره الكثير".

وبسؤاله عن أقوى مهاجم واجهه قال: "محمد صلاح أبو جريشة كان يملك إمكانيات كبيرة وسريع وايضا أحمد الكاس وكوليبالي".

وأضاف: "كنت أتذكر أن المهاجمين المنافسين لي لم يكن يرغبون في مواجهتي داخل الملعب، لأنني كنت أجيد قطع الكرة".

وعن أفضل اللاعبين من أبناء جيله قال: "إبراهيم المصري واحمد الكاس وأبو جريشة، وياسر ريان كان أسرع من محمد صلاح".

وعن حلم استطاع تحقيقه قال: "كنت أحب طريقة لعب حمادة صدقي عندما كنت في الناشئين وكنت أحلم باللعب معه، فهو كان في نفس مركزي، وبالفعل لعبت بجواره في النادي الأهلي".

وعن حلم لم يحققه أجاب: "التواجد في جهاز الأهلي، وبدون مقابل، وأعلم أن هذا الأمر صعب، لأنه يحتاج لعلاقات ومحسوبية، وهذا ليس أسلوبي".