اخبار الرياضه

رياضة | ديربي مانشستر.. تشكيل ناري لليونايتد ضد السيتي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ديربي مانشستر.. تشكيل ناري لليونايتد ضد السيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق مانشستر سيتي في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأولدترافورد ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من بطولة الممتاز.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى. : دي خيا.

Advertisements

خط الدفاع : وان بيساكا - ماجوير - ليندلوف - لوك شاو - ويليامز.

خط الوسط : ماتيتش - برونو فيرنانديز - فريد - جيمس.

خط الهجوم : مارسيال.

وتعادل فريق مانشستر يونايتد مع فريق إيفرتون بالجولة الماضية بنتيجة هدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ملعب الجوديسون بارك.

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا