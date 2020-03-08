رياضة | ديربي مانشستر.. تشكيل ناري لليونايتد ضد السيتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ديربي مانشستر.. تشكيل ناري لليونايتد ضد السيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق مانشستر سيتي في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأولدترافورد ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى. : دي خيا.

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