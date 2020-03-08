رياضة | أجويرو يقود تشكيل السيتي ضد اليونايتد في ديربي مانشستر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أجويرو يقود تشكيل السيتي ضد اليونايتد في ديربي مانشستر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق مانشستر يونايتد في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأولدترافورد ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى. : ايدرسون.

Advertisements