رياضة | تامر حسني ونيكول سابا في حفل عيد الأم بوادي دجلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تامر حسني ونيكول سابا في حفل عيد الأم بوادي دجلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستعد أندية وادي دجلة لاستقبال الموسم الصيفي الجديد 2020 بمفاجاءة من العيار الثقيل وهي إقامة حفل الاحتفال بعيد الأم في نادي وادي دجلة اكتوبر1 وذلك يوم السبت الموافق 21 مارس الجاري.

ويحي الحفل مجموعة من ألمع وأشهر الفناننين والمطربيين يأتي في مقدمتهم النجم تامر حسني والفنانة نيكول سابا.

وبدأ القائمين علي إدارة الفرع في التجهيز من الان للحفل الضخم الذي ينظمه النادي للخروج به في أفضل صورة.

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وقال اللواء محمد أنيس العدوي مدير النادي: أن التجهيزات تجري من الآن على قدم وساق لخروج الحفل بشكل مبهر يليق بعضو وادي دجلة الذي يستحق الكثير من الاهتمام وتقديم مايسعده هو وأسرته في هذه المناسبة السعيدة التي تتمثل في تكريم كل أمهاتنا.

ووعد اللواء محمد أنيس بخروج الحفل بشكل مبهر وأن يكون التنظيم على أعلي مستوي ابتداءا من استقبال الأعضاء من خارج النادي وترتيب أماكن انتظار السيارات حتي الدخول للنادي والتأمين بشكل جيد وتوفير جميع عناصر الأمن والأمان والسلامة لجميع الأفراد المتواجدين داخل الحفل؛ خاصة ان الحضور سيتعدي 8 الاف عضو دجلاوي.

ووجه مدير العام النادي الشكر لمجلس إدارة النادي على تفكيره واهتمامه الدائم بالأعضاء في جميع المناسبات.