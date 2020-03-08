رياضة | مدرب زاناكو: أتمنى التوفيق لبيراميدز.. حاولنا التعويض بكل قوة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب زاناكو: أتمنى التوفيق لبيراميدز.. حاولنا التعويض بكل قوة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأوضح المدرب في المؤتمر الصحفي على أن فريقه ارتكب العديد من الأخطاء الكبيرة في مباراة الذهاب وحاول التعويض، وسعيد بأداء لاعبيه وروحهم في لقاء الإياب، مهنئا نادي بيراميدز وجهازه الفني بالتأهل.
وأكد المدرب، على أن الفريق لعب بضغط قوي على بيراميدز منذ الدقيقة الأولى ولعب بشكل جيد، والفريق تعلم من أخطاء مباراة الذهاب وحاول التعويض في القاهرة، مشددا على أن بيراميدز تعلم الدرس من خسارة اليوم، وفرصة جيدة أمام تشاتشيتش لعلاج الأخطاء لأن المشوار ما يزال طويلا في البطولة، وحاليا الفريق في مرحلة هامة وقريب من اللقب وعليه التركيز في المرحلة المقبلة.
واختتم بأنه كان يدرب لاعبيه طوال الفترة الماضية على ركلات الترجيح طمعا في التعادل والفوز والتأهل، وحاولوا التعويض وفي النهاية كان التأهل من نصيب بيراميدز.