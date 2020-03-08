انت الان تتابع بوكا ينتزع لقب الدوري الأرجنتيني من ريفر بعد تسديدة تيفيز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أحرز كارلوس تيفيز هدفا بتسديدة رائعة ليهدي بوكا جونيورز لقب الدوري الأرجنتيني لكرة القدم يوم السبت حيث تفوق 1-صفر على خيمناسيا وانتزع لقب المسابقة في الجولة الأخيرة للموسم.
وكان ريفر متقدما على بوكا بفارق نقطة واحدة قبل انطلاق الجولة الأخيرة وكان سيضمن إحراز اللقب إذا خرج بالانتصار لكنه تعادل 1-1 خارج أرضه مع أتليتيكو توكومان.
وفي التوقيت ذاته كان بوكا يحتاج إلى الفوز على أرضه أمام خيمناسيا وينتظر تعثر ريفر.
وخرج بوكا بالانتصار المطلوب بالفعل ليجتاز غريمه بفضل تسديدة هائلة من تيفيز من 20 مترا قبل 18 دقيقة من النهاية.
وتوج بوكا بلقب الدوري للمرة الثالثة في أربع سنوات وحرم ريفر من إحراز لقبه الأول في المسابقة منذ 2014.
وثأر بوكا للهزيمة أمام ريفر في نهائي كأس كوبا ليبرتادوريس 2018 وكذلك في الدور قبل النهائي للمسابقة القارية العام الماضي.
وتمثل النتيجة ضربة للمدرب مارسيلو جاياردو الذي كان يمني نفسه بحصد لقب الدوري لأول مرة حيث توج لاعب وسط ريفر السابق بأغلب الألقاب الممكنة في مسيرته الرائعة كمدرب لكن ينقصه هذا اللقب.
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