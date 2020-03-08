الامارات | مدرب الظفرة: حظوظنا أمام بني ياس متساوية في الكأس

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الظفرة: حظوظنا أمام بني ياس متساوية في الكأس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصف مدرب فريق الظفرة، الصربي فواك رازوفيتش حظوظهم أمام بني ياس بالمتساوية في المواجهة يوم الثلاثاء التي تجمعهم بالفريق "السماوي" مساء الغد ضمن لقاء الدوري نصف النهائي لكأس رئيس الدولة لكرة القدم، مؤكداً أنه لا توجد إي أفضلية لطرف على الاخر طالما أن حسم نتيجة التأهل تكون داخل المباراة.

وقال المدرب الذي وصل العام الماضي لنهائي البطولة وواجه فريق شباب الأهلي، في المؤتمر الصحافي مساء اليوم أن فريقه جاهز لخوض اللقاء وجميع عناصره متواجد في التشكيلة بخلاف اللاعب خالد بطي الذي سيغيب بداعي الإيقاف، مؤكداً انه يأمل في أن يكون التوفيق من نصيبه وأن يحقق الفوز للحصول على بطاقة الصعود للنهائي للمرة الثانية على التوالي.

وأشاد فواك رازوفيتش بمنافسه فريق بني ياس وقال بانه فريق قوي ويقدم مستويات جيدة في الفترة الحالية بغض النظر عن نتائجه في الجولات الماضية في دوري الخليج العربي، وقال: "علينا أن نكون في كامل تركيزنا خصوصاً وأننا لا نتوقع أن تكون المواجهة سهلة على الاطلاق".