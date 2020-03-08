الامارات | العنبري: إيغور خارج حسابات الشارقة أمام العين

شكرا لقرائتكم خبر عن العنبري: إيغور خارج حسابات الشارقة أمام العين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب الشارقة عبد العزيز العنبري جاهزية فريقه للمواجهة المرتقبة بعد غد الثلاثاء مع العين في الدور نصف النهائي لكأس رئيس الدولة، مشيرا إلى أنه يتمنى أن يقدم فريقه مباراة جيدة وممتعة وصولا للمباراة النهائية والفوز بلقب هذه البطولة الغالية، واصفا العين بأنه يعد حاليا افضل فرق دوري الخليج العربي خلال نتائجه الإيجابية وقوته الهجومية، لافتا إلى أنه ستكون هناك بعض الغيابات في صفوف لاعبي الفريق من بينهم سالم سلطان والبرازيلي إيغور كورنادو وسيف راشد.

وقال العنبري خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده بمقر النادي في الشارقة اليوم الأحد " كأس رئيس الدولة بطولة عزيزة على الجميع لذلك أتمنى أن يكون لاعبو الشارقة في قمة التركيز في هذه المباراة خصوصا أنها أمام فريق كبير نحترمه مثل العين".

وأضاف ردا على سؤال بشأن مطالبة جمهور الشارقة لفريقه بالفوز بلقب هذه البطولة للمرة التاسعة في تاريخ النادي " كل جماهير الفرق الأربعة التي تأهلت للدور نصف النهائ في البطولة تطالب فرقها بالبطولة وهذا حق مشروع للجميع وبالنسبة لنا في الشارقة أتمنى الوصول للمباراة النهائية و والفوز بلقب هذه البطولة الغالية".

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وأشار العنبري إلى أن فريقه سيخوض مباراة العين بخطة لعب متوزانة،مؤكدأ أن الحذر مطلوب في مثل هذه المباريات كونها مباراة في نصف نهائي بطولة كأس رئيس الدولة.

وأكمل العنبري" استعدادات الشارقة جيدة لهذه المباراة و نتعامل مع جميع الفرق باحترام".

وأكد مدرب الشارقة أنه يتمنى أن يكون اللاعبين البدلاء في الفريق في كامل الجاهزية لهذه المباراة، لافتا إلى أنه يتوقع حضورا جيدا للاعبين البدلاء في مباراة العين.