بيراميدز يتأهل لنصف نهائي الكونفيدرالية رغم هزيمته على أرضه أمام زاناكو

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حسم نادي بيراميدز تأهله إلى نصف نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية، رغم هزيمته على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة بهدف نظيف أمام ضيفه زاناكو الزامبي في إياب ربع النهائي. Advertisements وجاء تأهل بيراميدز بسبب فوزه ذهابًا بثلاثية نظيفة في زامبيا، ليتفوق في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 3-1. وسجل زاناكو هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة الأولى من الشوط الأول بعد اختراق من بيتروبيا لمنطقة جزاء بيراميدز من الجبهة اليمنى ومراوغته المهدي سليمان بمساعدة من على جبر الذي سقط أرضًا، ليهدي الكرة بتمريرة أرضية عرضية وضعها كولا في الشباك بسهولة. وينتظر بيراميدز بهذه النتيجة الفائز من مباراة إنييمبا النيجيري وحوريا الغيني لملاقاته في نصف النهائي.

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