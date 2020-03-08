مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بث مباشر الدورى الانجليزى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 مارس 2020

يلتقي فريقي مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي Manchester United vs Manchester City مساء اليوم 8 من مارس في منافسات بطولة الدوري الانجليزي للمحترفين، حيث يلتقى الفريقين مساء اليوم على ارض ملعب اولد ترافورد، في منافسات اياب الجولة ال29 من الدور الثاني من الدورى الانجليزي للمحترفين، يلا كورة مباشر مشاهدة مباريات اليوم مجانا من منافسات البريميرليج



مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد بث مباشر

تنطلق مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي التى تقام على ملعب اولد ترافورد في منافسات الاياب للجولة التاسعة والعشرون من بطولة الدوري الانجليزى للمحترفين وقد انتهى لقاء الذهاب بينهما بفوز مانشستر يونايتد بهدفين مقابل هدف ونتابع مشاهدة مباريات اليوم مجانا من خلال الرابط المجاني

موقف الفريقين فى جدول البطولة

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يلا كورة مباراة مانشستر سيتي اليوم، ضمن منافسات الدورى الانجليزي، حيث يحتل السيتي الترتيب الثانى من جدول البريميرليج بعدد 57 نقطة، ونتابع البث الحصري المباشر بجودة عالية وتحديث مستمر.

يدخل فريق مانشستر يونايتد اللقاء، ويحتل الترتيب السابع ويمتلك 42 نقطة، ونتابع منافسات البريميرليج

دوري المحترفين الانجليزى – الجولة ال29

Manchester United vs Manchester City مباراة مانشستر سيتي مع مانشستر يونايتد الساعة 4:30 مساء بتوقيت جرينتش الساعة 6:30 مساء بتوقيت فى مصر الساعة 7:30 مساء بتوقيت فى السعودية

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بث مباشر