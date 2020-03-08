شكرا لقرائتكم صور.. سيلفي للاعبى الأهلى مع مشجع جنوب أفريقي صاحب القصة الغريبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص لاعبو النادى الأهلى على إلتقاط صور مع مشجع حنوب أفريقى أمام فندق الإقامة في بيريتوريا .

و لفت نظر لاعبو الأهلى قصة شعر المشجع الجنوب أفريقى الغريبة نوعا ما مما دفعهم في إلتقاط صور معهم أمام الفندق ، أثناء توجههم إلى التدريب .

وفى نهاية التصوير قام المشجع الجنوب افريقي بمصافحة لاعبي الاهلى بصورة غريبة عن طريق ملامسة قبضة اليد فقط .

قرر السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، إقامة مران خفيف للفريق عصر اليوم، الأحد، بأحد الحدائق القريبة من فندق الإقامة بمدينة بريتوريا، وذلك قبل ساعات من عودة البعثة للقاهرة.

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ويتدرب الفريق على نفس الحديقة التى سبق وتدرب عليها يوم وصول البعثة إلى جنوب أفريقيا لخوض مباراة صن داونز، ومن المقرر أن يكون مران اليوم خفيف واستشفائى للاعبين الذين شاركوا فى مواجهة صن داونز وذلك فى إطار استعدادات الفريق للارتباطات المقبلة.

وتعادل الأهلى مع صن داونز بهدف لمثله فى اللقاء الذى جمعهما أمس، السبت، بملعب لوكاس موريبى بمدينة بريتوريا بجنوب أفريقيا فى إياب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا ليتأهل الفريق للدور نصف النهائى بعدما سبق وفاز فى لقاء الذهاب بالقاهرة بثنائية نظيفة.

وتبدأ بعثة الأهلى رحلة العودة للقاهرة اليوم، الأحد، بعد خوض مباراة صن داونز عصر أمس بمدينة بريتوريا فى إياب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا وصعود الفريق لقبل النهائى وتستغرق رحلة العودة قرابة الثمانى ساعات، على أن تبدأ البعثة الحمراء مُغادرة فندق الإقامة بمدينة بريتوريا فى السابعة مساءً مُتوجهة إلى جوهانسبرج فى مسافة تستغرق قرابة الساعة، ثم تستقل رحلة الطيران من جوهانسبرج فى التاسعة والنصف مساءً لتصل القاهرة فى الخامسة والنصف فجراً.