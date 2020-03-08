شكرا لقرائتكم فوز البنك الأهلى وديروط فى الجولة 17 بدورى القسم الثانى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أسفرت مباريات الجولة السابعة عشر للمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى عن وقوع المتصدر بنى سويف في فخ التعادل الإيجابى بهدف لمثله خارج ملعبه أمام الإعلاميين بهدف لمثله ليرتفع رصيده إلى 35 نقطة ، بينما ارتفع رصيد الإعلاميين إلى 19 نقطة في المركز التاسع .

كما نجح البنك الأهلى في تحقيق الفوز على طهطا بهدفين نظيفين رافعا رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثانى للمجموعة بفارق الأهداف عن بنى سويف بينما تجمد رصيد طهطا عند 10 نقاط في المركز الأخير ، في الوقت الذى خسر فيه الألومنيوم امام بترول أسيوط بهدف مقابل للاشئ ليتجمد رصيده عند 32 نقطة في المركز الثالث ، بينما رفع بترول أسيوط رصيده إلى 24 نقطة ويرتقى للمركز الخامس بالمجموعة .

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كما نجح ديروط في تحقيق الفوز على المنيا بهدفين مقابل هدف ليرفع رصيده إلى 11 نقطة في المركز قبل الأخير للمجموعة ، بينما تجمد رصيد أبناء المنيا عند 19 نقطة في المركز الثامن ، كما استطاع الفيوم الفوز على سوهاج بهدفين مقابل هدف ليرفع رصيده إلى 18 نقطة ، بينما تجمد رصيد أبناء سوهاج عند 22 نقطة ، بينما تعادل شبان قنا وتليفونات بنى سويف إيجابيا بهدف لمثله ليرفع الشبان رصيده إلى 31 نقطة ومازال في المركز الرابع ، بينما رفع تليفونات بنى سويف رصيده إلى 23 نقطة في المركز السادس .

بهذه النتيجة استمر بنى سويف في المركز الأول برصيد 35 نقطة يليه البنك الأهلى في المركز الثانى بنفس الرصيد من النقاط وبفارق الأهداف عن المتصدر ، ثم الألومنيوم في المركز الثالث برصيد 32 نقطة ، ثم شبان قنا في المركز الرابع برصيد 31 نقطة .