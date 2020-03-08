شكرا لقرائتكم كواليس عودة الزمالك من تونس.. كاسونجو يُغطى وجهه بالكمامة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشرت الصفحة الرسمية لنادى الزمالك، كواليس، عودة الفريق من تونس، بعد التأهل إلى دور نصف النهائى من منافسات دورى أبطال إفريقيا وذلك على حساب الترجى التونسى، حامل اللقب فى آخر نسختين بالبطولة.

وظهر الكونغولى كابونجو كاسونجو، مهاجم الزمالك، فى الفيديو، مرتديًا كمامة على وجهه بالكامل، كما رصدت عدسة الفريق الأبيض العديد من اللقطات المتنوعة للاعبين خلال رحلة عودة الفريق إلى القاهرة.

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الزمالك

ويستعد الزمالك، خلال الفترة الحالية لمواجهة الفريق المقبلة أمام الاتحاد السكندرى، المقرر إقامتها الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوى الممتاز، وحصل لاعبو الزمالك على راحة سلبية بعد العودة من تونس على أن يستأنف الفريق تدريباته غداً الإثنين، تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، بعد الراحة السلبية التى حصل عليها الفريق عقب العودة أمس السبت، بعد عبور عقبة الترجى التونسى.

ونجح الزمالك فى إقصاء الترجى حامل اللقب من دور ربع النهائى من بطولة دورى أبطال إفريقيا، عقب المباراة التى جمعت بينهما على ستاد رادس، يوم الجمعة الماضية، فى إياب دور ربع النهائى من البطولة الإفريقية، فعلى الرغم من هزيمة الفارس الأبيض بهدف دون رد، إلا أنه استطاع اقتناص بطاقة التأهل من تونس بعدما حقق الفوز فى القاهرة بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليتأهل إلى نصف النهائى بنتيجة 3 / 2 فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة.

وتقرر مواجهة الزمالك مع الرجاء المغربى فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، على أن يقام لقاء الذهاب أحد يومي 1 و2 من شهر مايو المقبل وذلك فى المغرب، على أن يقام العودة فى مصر أحد يومي 8 و9 من الشهر ذاته، وستقام المباراة النهائية فى البطولة الأفريقية في أحد دول الكاميرون أو المغرب أو تونس يوم 29 مايو.