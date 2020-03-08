شكرا لقرائتكم مران الأهلى فى جنوب أفريقيا بعد التأهل.. محاضرة من فايلر وتدريبات استشفائية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد محاضرة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق الذي اقيم عصر اليوم على بأحد الحدائق القريبة من فندق الإقامة.

وتعادل الاهلي مع صن داونز بهدف لمثله في اللقاء الذى جمعهما أمس ، السبت، بملعب لوكاس موريبي بمدينة بريتوريا بجنوب أفريقيا في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا ليتأهل الفريق للدور نصف النهائي بعدما سبق وفاز في لقاء الذهاب بالقاهرة بثنائية نظيفة.

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وتحدث فايلر مع اللاعبين عن تحديات الفترة المقبلة، بعد الانتهاء من مواجهة صن داونز التي أقيمت أمس السبت على استاد لوكاس موريبي وانتهت بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق، وتأهل الفريق إلى دور نصف نهائي البطولة.

وتغادر بعثة الأهلي مدينة بريتوريا مساء اليوم متوجه الى جوهانسبرج للعودة إلى القاهرة.

وأدى الفريق مرانه اليوم بدون راحة واشتمل مران الفريق على بعض الفقرات الاستشفائية للتخلص من حالة الإجهاد العضلي، بعد الانتهاء من مواجهة صن داونز التي أقيمت أمس في إياب دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا