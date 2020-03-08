شكرا لقرائتكم فايلر يريح أجاى وجيرالدو من مران الفريق عصر اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حصل ثنائي الاهلي جونيور أجايي وجيرالدو ، على راحة من مران الفريق الذي اقيم عصر اليوم الأحد بأحد الحدائق العامة القريبة من فندق الإقامة في مدينة بريتوريا، واشتكى جيرالدو من التواء في الكاحل خلال مشاركته في مباراة صن داونز التي أقيمت أمس، فيما تعرض أجايي للجهاد عضلي واكتفى الثاني بأداء جلسات علاج طبيعي.

حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ورئيس بعثة الفريق علي الاطمئنان على محمد الشناوي حارس مرمى الفريق وباقي اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الأحد .

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وصافح الخطيب لاعبي الأهلي واطمأن علي بعض اللاعبين الذين يعانون من إجهاد بسيط أمثال علي معلول ومحمود متولي وكذلك محمد الشناوي الذي كان يعاني من نزلة برد.

وتعادل الاهلي مع صن داونز بهدف لمثله في اللقاء الذى جمعهما أمس ، السبت، بملعب لوكاس موريبي بمدينة بريتوريا بجنوب أفريقيا في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا ليتأهل الفريق للدور نصف النهائي بعدما سبق وفاز في لقاء الذهاب بالقاهرة بثنائية نظيفة.

ويستعد الاهلي للعودة إلى مصر صباح الاثنين المقبل، بعد انتهاء مهمة الفريق في جنوب افريقيا وتأهله إلى دور نصف النهائي في دوري أبطال أفريقيا.