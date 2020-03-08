شكرا لقرائتكم الخطيب يطمئن علي لاعبي الأهلي قبل مغادرة جنوب أفريقيا.. فيديو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ورئيس بعثة الفريق علي الاطمئنان على محمد الشناوي حارس مرمى الفريق وباقي اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الأحد الذي انطلق منذ قليل بأحد الحدائق القريبة من فندق الإقامة في بريتوريا.

وصافح الخطيب لاعبي الأهلي واطمأن علي بعض اللاعبين الذين يعانون من إجهاد بسيط أمثال علي معلول ومحمود متولي وكذلك محمد الشناوي الذي كان يعاني من نزلة برد.

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ويخوض الأهلي مرانا خفيفا اليوم باحدي الحدائق القريبة من فندق الإقامة قبل العودة للقاهرة حيث قرر رينيه فايلر المدير الفني للفريق خوض مران خفيف اليوم استعدادا للارتباطات المقبلة واولها لقاء سموحة الاربعاء القادم في الدوري الممتاز.

وصعد الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما تعادل بهدف لمثله مع صن داونز الجنوب أفريقي خلال المباراة التي أقيمت بينهما عصر أمس السبت في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا ليتأهل الأهلي بعدما سبق وفاز في لقاء الذهاب بثنائية نظيفة بالقاهرة.

أكد طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادى الأهلى، أن تأهل الفريق لنصف نهائى أفريقيا تحقق بفضل إصرار وعزيمة اللاعبين ورغبتهم فى إسعاد جماهيرهم، موضحاً أنه لمس حالة الجدية والتركيز فى جميع اللاعبين والجهاز الفنى فى مطار القاهرة وقبل السفر إلى جنوب أفريقيا لخوض مباراة صن داونز، وشدد عضو مجلس الأهلى أن تواجد محمود الخطيب رئيساً للبعثة أضفى مزيداً من التركيز والاستقرار والهدوء طوال الأيام التى سبقت المباراة، فالخطيب يبقى رمزاً كبيراً تتعلّم منه الأجيال الكروية الإخلاص والوفاء والإصرار.

وشدد طارق قنديل على أن مجلس الأهلى يحرص على توفير كل سُبل النجاح والاستقرار للفريق، بهدف تحقيق نتائج جيدة وانتصارات تُسعد الجماهير الغفيرة التى تؤيد الفريق فى كل مكان، مُتمنياً أن تتواصل هذه الانتصارات الرائعة التى تتحقق مع المدرب المُتم