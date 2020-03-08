شكرا لقرائتكم الشناوى وعلى معلول يخضعان لتدريبات منفردة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خاض محمد الشناوي وعلي معلول لاعبا الأهلي، خاضا تدريبات منفردة اليوم على هامش مران الفريق الذي اقيم بأحد الحدائق العامة القريبة من فندق الإقامة للفريق بجنوب أفريقيا، وقام الشناوي ومعلول بالجري حول الملعب، وتنفيذ بعض الفقرات الاستشفائية للتخلص من حالة الإجهاد.

وكان الأهلي قد تعادل أمس مع صن داونز في إياب دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا 1 / 1، ليضرب موعدا مع الوداد المغربي في نصف النهائي، بعد الفوز بهدفين نظيفين في مباراة الذهاب بالقاهرة.

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وتعادل الاهلي مع صن داونز بهدف لمثله في اللقاء الذى جمعهما أمس ، السبت، بملعب لوكاس موريبي بمدينة بريتوريا بجنوب أفريقيا في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا ليتأهل الفريق للدور نصف النهائي بعدما سبق وفاز في لقاء الذهاب بالقاهرة بثنائية نظيفة.

ويستعد الاهلي للعودة إلى مصر صباح غداً الاثنين ، بعد انتهاء مهمة الفريق في جنوب افريقيا وتأهله إلى دور نصف النهائي في دوري أبطال أفريقيا.

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانا خفيفا عصر اليوم الأحد بأحد الحدائق القريبة من فندق الإقامة في بريتوريا ،وقام اللاعبين بالجري عدة مرات في الحديقة الواسعة قبل أن يؤدوا فقرة بدنية ومران خفيف واستشفائي