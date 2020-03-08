تعرف على موعد مباراة الزمالك القادمة فى الدوري المصري

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جدة - عمرو شويل موعد مباراة الزمالك القادمة
يواصل الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك تدريباته غدا الإثنين، تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندرى، المقرر إقامتها الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوى الممتاز.
موعد مباراة الزمالك القادمة
تقام مباراة الاتحاد السكندري ضد الزمالك في تمام الساعة السابعة والنصف يوم الخميس المقبل، على ستاد المكس بالإسكندرية.
موعد مباراة الزمالك القادمة
عودة الزمالك إلى التدريبات يأتي بعد انتهاء الراحة السلبية التى حصل عليها الفريق عقب العودة من تونس، أول أمس السبت، بعد عبور عقبة الترجى التونسى بعدما نجح الأبيض فى إقصاء حامل اللقب من دور ربع النهائى من بطولة دورى أبطال إفريقيا، عقب المباراة التى جمعت بينهما على ستاد رادس، فى إياب دور ربع النهائى من البطولة الإفريقية.
موعد مباراة الزمالك القادمة
تأهل الزمالك رغم الهزيمة أمام الترجي بهدف دون رد، إلا أنه استطاع اقتناص بطاقة التأهل من تونس بعدما حقق الفوز فى القاهرة بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليتأهل إلى نصف النهائى بنتيجة 3 / 2 فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة.
وكشف جهاز الزمالك، عن أن محمد عبد الغنى لاعب الفريق، سيكونا جاهزا للتواجد مع الفريق فى المباراة المقبلة أمام الاتحاد السكندرى.
موعد مباراة الزمالك القادمة
موعد مباراة الزمالك القادمة
يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 31 نقطة من 16 مباراة ، فيما يحتل الاتحاد السكندري المركز الخامس برصيد 27 نقطة من 17 مباراة.
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