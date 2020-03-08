شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يهنئ بيراميدز بالتأهل لنصف نهائى الكونفدرالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هنأ الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني نادي بيراميدز اف سي بتأهله إلى الدور قبل النهائي لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية بعد تغلبه على فريق زاناكو الزامبي ذهابا و عودة ، متمنيا أن يواصل بيراميدز وجميع الأندية المصرية المشاركة في البطولات الأفريقية طريق نجاحاتها لتضيف إنجازات جديدة للكرة المصرية وإسعاد الملايين من الشعب المصرى.

انتهت أحداث مباراة بيراميدز وزاناكو الزامبي بفوز الأخير بهدف نظيف، فى المباراة التي أقيمت بينهما باستاد الدفاع الجوى ضمن مواجهات إياب دور الثمانية للنسخة السابعة عشرة لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، ليصعد بطل مصر للدور نصف النهائي من البطولة، مستفيداً بفوزه بمباراة الذهاب في زامبيا بثلاثة أهداف دون رد سجلها على جبر ومحمد فاروق وعبد الله السعيد.

ينتظر بيراميدز بعد صعوده الفائز من مواجهة إنيمبا النيجيري وحوريا الغيني، المقرر أن يلتقيا اليوم في مباراة الإياب بعد انتهاء مباراة الذهاب بينهما في نيجيريا بالتعادل الإيجابي 1/1 ، جاءت المباراة بين بيراميدز وزاناكو متوسطة المستوى وانحصر اللعب فى وسط الملعب طوال أحداثها، ولم يستطع لاعبو الفريقين تهديد مرمى الآخر، وارتكن نجوم بيراميدز لنتيجة مباراة الذهاب الكبيرة وفضل اللاعبون ادخار جهودهم خاصة فى ظل ارتفاع درجة الحرارة بسبب إقامة المباراة ظهراً،في الوقت الذي نجح زولا نجم زاناكو فى احراز هدف الفوز.

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بدأ بيراميدز اللقاء بتشكيل مكون من: حراسة المرمى المهدى سليمان، خط الدفاع: ولفريد كانون - أحمد أيمن منصور - على جبر - عمر جابر، خط الوسط: عبده لومالا - إسلام عيسى - أحمد توفيق - محمود حمادة - إيريك تراورى وفى الهجوم محمد فاروق

ويتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد دعدور- عبد الله السعيد - محمد حمدى - عبد الله بكرى - جون أنطوى - دودو الجباس - محمد فتحي، وخرج من القائمة التونسى عمر العيوني، ونبيل عماد دونجا.

جاء فريق بيراميدز فى المركز الأول فى المجموعة الأولى بعدما جمع 15 نقطة من الفوز فى خمس مباريات وتعادل فى واحدة، وخلال البطولة سجل 14 هدفًا كأكثر ناد تسجيلا فى دور المجموعة، فيما حصل زاناكو على المركز الثانى بالمجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط، خلف نهضة بركان المغربى وصيف النسخة السابقة، وابتعد الفريقان المصريان بيراميدز والمصرى البورسعيدى عن احتمالية المواجهة فى نصف نهائى البطولة ما يعنى احتمالية أن يكون نهائى البطولة مصريًا خالصًا، ويواجه الفائز من مواجهة بيراميدز وزاناكو، الفائز من مباراة إنيمبا وحوريا كوناكرى، بينما الفائز من مواجهة المصرى ونهضة بركان، يلتقى الفائز من حسنية أغادير والنصر.

وحقق فريق بيراميدز 11 انتصارا فى البطولة، معادلًا الرقم المسجل باسم الرجاء المغربي، الذى حقق 11 انتصارا فى 2018 من 16 مباراة، بينما حقق الفريق السماوى الإنجاز من 13 مباراة، بيراميدز أيضًا عادل رقم الإسماعيلى التهديفى فى 2002، بتسجيله 29 هدفا فى المسابقة حتى الآن، وهو نفس رقم الدراويش، كما أصبح بيراميدز الفريق المصرى الأول، الذى يسجل سبع انتصارات متتالية خارج الأرض فى المسابقات الإفريقية، كما حطم رقم إنبى فى نتيجة الفوز خارج الأرض بالأدوار الأقصائية، بفوزه على زاناكو 3-0، فيما فاز الفريق البترولى فى 2009 بنتيجة (3-1) على وفاق سطيف الجزائري.