شكرا لقرائتكم الأهلي يتدرب في حديقة بجنوب أفريقيا بعد التأهل الأفريقي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانا خفيفا عصر اليوم الأحد بأحد الحدائق القريبة من فندق الإقامة في بريتوريا.

وقام اللاعبين بالجري عدة مرات في الحديقة الواسعة قبل أن يؤدوا فقرة بدنية ومران خفيف واستشفائي

ويخوض الأهلي مرانا خفيفا اليوم باحدي الحدائق القريبة من فندق الإقامة قبل العودة للقاهرة حيث قرر رينيه فايلر المدير الفني للفريق خوض مران خفيف اليوم استعدادا للارتباطات المقبلة واولها لقاء سموحة الاربعاء القادم في الدوري الممتاز.

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وصعد الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما تعادل بهدف لمثله مع صن داونز الجنوب أفريقي خلال المباراة التي أقيمت بينهما عصر أمس السبت في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا ليتأهل الأهلي بعدما سبق وفاز في لقاء الذهاب بثنائية نظيفة بالقاهرة.

وحرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ورئيس بعثة الفريق علي الاطمئنان على محمد الشناوي حارس مرمى الفريق وباقي اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الأحد وصافح لاعبي الأهلي واطمأن علي بعض اللاعبين الذين يعانون من إجهاد بسيط أمثال علي معلول ومحمود متولي وكذلك محمد الشناوي الذي كان يعاني من نزلة برد.

وصعد الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما تعادل بهدف لمثله مع صن داونز الجنوب أفريقي خلال المباراة التي أقيمت بينهما عصر أمس السبت في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا ليتأهل الأهلي بعدما سبق وفاز في لقاء الذهاب بثنائية نظيفة بالقاهرة.

أكد طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادى الأهلى، أن تأهل الفريق لنصف نهائى أفريقيا تحقق بفضل إصرار وعزيمة اللاعبين ورغبتهم فى إسعاد جماهيرهم، موضحاً أنه لمس حالة الجدية والتركيز فى جميع اللاعبين والجهاز الفنى فى مطار القاهرة وقبل السفر إلى جنوب أفريقيا لخوض مباراة صن داونز، وشدد عضو مجلس الأهلى أن تواجد محمود الخطيب رئيساً للبعثة أضفى مزيداً من التركيز والاستقرار والهدوء طوال الأيام التى سبقت المباراة، فالخطيب يبقى رمزاً كبيراً تتعلّم منه الأجيال الكروية الإخلاص والوفاء والإصرار.