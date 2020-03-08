شكرا لقرائتكم المدير الفنى لبيراميدز: سعيد بالتأهل وأهنئ زاناكو على الفوز وروح الفريق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الكرواتى أنتي تشاتشيتش المدير الفنى لنادى بيراميدز، إنه يهنئ فريق زاناكو الزامبى بالفوز على فريقه، فى المباراة التى أقيمت اليوم، الأحد، في إياب دور الـ8 من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

وقال مدرب بيراميدز فى المؤتمر الصحفى عقب المباراة: "أهنئ فريق زاناكو على الفوز والروح التي لعب بها المباراة، وراض تمامًا عن التأهل لنصف النهائي.. والمباراة المقبلة في نصف نهائي الكونفيدرالية في بداية شهر مايو القادم، وبالتالي الفريق أمامنا متسع من الوقت للتحضير وخوض مباريات الدوري، نحن نسعى جديًا للفوز في جميع المباريات القادمة من أجل تحسين موقف الفريق في جدول ترتيب الدوري".

وانتهت أحداث مباراة بيراميدز وزاناكو الزامبي بفوز الأخير بهدف نظيف، فى المباراة التي أقيمت بينهما باستاد الدفاع الجوى ضمن مواجهات إياب دور الثمانية للنسخة السابعة عشرة لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، ليصعد بطل مصر للدور نصف النهائي من البطولة، مستفيداً بفوزه بمباراة الذهاب في زامبيا بثلاثة أهداف دون رد سجلها على جبر ومحمد فاروق وعبد الله السعيد.

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وينتظر بيراميدز بعد صعوده الفائز من مواجهة انيمبا النيجيري وحوريا الغيني، المقرر أن يلتقيا اليوم في مباراة الإياب بعد انتهاء مباراة الذهاب بينهما في نيجيريا بالتعادل الإيجابي 1 / 1 جاءت المباراة بين بيراميدز وزاناكو متوسطة المستوى وانحصر اللعب فى وسط الملعب طوال أحداثها، ولم يستطع لاعبو الفريقين تهديد مرمى الآخر، وارتكن نجوم بيراميدز لنتيجة مباراة الذهاب الكبيرة وفضل اللاعبون ادخار جهودهم خاصة فى ظل ارتفاع درجة الحرارة بسبب إقامة المباراة ظهراً، في الوقت الذي نجح زولا نجم زاناكو فى إحراز هدف الفوز.

وحقق فريق بيراميدز 11 انتصارا فى البطولة، معادلًا الرقم المسجل باسم الرجاء المغربي، الذى حقق 11 انتصارا فى 2018 من 16 مباراة، بينما حقق الفريق السماوى الإنجاز من 13 مباراة، بيراميدز أيضًا عادل رقم الإسماعيلى التهديفى فى 2002، بتسجيله 29 هدفا فى المسابقة حتى الآن، وهو نفس رقم الدراويش، كما أصبح بيراميدز الفريق المصرى الأول، الذى يسجل سبع انتصارات متتالية خارج الأرض فى المسابقات الإفريقية، كما حطم رقم إنبى فى نتيجة الفوز خارج الأرض بالأدوار الأقصائية، بفوزه على زاناكو 3-0، فيما فاز الفريق البترولى فى 2009 بنتيجة (3-1) على وفاق سطيف الجزائري.