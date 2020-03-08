بيراميدز ينتظر الفائز من هورويا الغيني وإنيمبا النيجيري

جدة - عمرو شويل

ينتظر فريق بيراميدز بطل مصر ، تحديد هوية منافسه اذ انه ينتظر الفائز من مواجهة هورويا بطل غينيا وإنيمبا بطل نيجيريا لمواجهته في نصف نهائي الكونفدرالية.

وحدد الاتحاد الافريقي لكرة القدم، كاف ، موعد مباراة بيراميدز، المقبلة في نصف نهائي الكونفدرالية الافريقية.

وحسم بيراميدز تأهله إلى نصف نهائي الكونفدرالية الافريقية عقب الفوز بمجموع المباراتين على منافسه زاناكو الزامبي 3-1 ، رغم خسارته فى ملعبه بهدف نظيف ، بعدما فاز عليه ذهابا في ملعبه بثلاثية نظيفة.

وستقام مباراة ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية يوم 3 مايو المقبل ، علي أن تلعب مباراة الإياب يوم 10 مايو من الشهر نفسه على ملعب المنافس.

وسيلتقي بيراميدز مع الفائز من هورويا بطل غينيا وإنيمبا بطل نيجيريا واللذان يلعبان في السادسة مساء اليوم الأحد على ملعب الأول بعدما حسم التعادل الإيجابي 1-1 مباراة الذهاب في نيجريا.

وعاد هورويا الغيني بتعادل ثمين من مدينة أبا النيجيرية في مواجهة إنيمبا ضمن مواجهة انتهت بالتعادل 1-1 خارج ملعبه.

ويلتقي إنيمبا بطل إفريقيا مرتين في السادسة مساء اليوم الأحد وعليه التسجيل في كوناكري إذا أراد التأهل لنصف نهائي CAF كأس الكونفيدرالية للمرة الثانية بعد 2018 حين خسر من البطل لاحقاً الرجاء المغربي.

وأحرز بونيفيس هابا لاعب حورويا عندما حل بديلاً ليسجل قبل 20 دقيقة على النهاية ويعادل هدف أوجستين أولادابو الإفتتاحي لإنيمبا.

ويبدو أن هورويا مرشحاً لإتمام المهمة بملعبه، ستاد 28 سبتمبر في كوناكري الذي فاز عليه بكل مبارياته الست في مسابقات CAF هذا الموسم. بعدما بلغ ربع نهائي المسابقة الأولى CAF دوري الأبطال في آخر موسمين، يأمل هورويا في المضي خطوة أخرى للأمام في المسابقة القارية الثانية للأندية هذا الموسم.