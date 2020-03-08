شكرا لقرائتكم أحمد بلال : من الصعب الحكم علي بادجى مبكرا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى أحمد بلال نجم الأهلى السابق ومنتخب مصر، أن السنغالى أليو بادجى مهاجم فريق الأهلى نواة لمهاجم قوى يتميز بالسرعة في صفوف الأهلى .

قال بلال في تصريح لـ "الخليج 365" أن أليو بادجى يمتلك لباقة بدنية قوية و لكن صعب الحكم عليه مبكرا خاصة لمشاركته في مباراة صعبة مثل لقاء صن داونز الحاسمة في ذهاب ربع نهائي دورى أبطال أفريقيا .

وأشار بلال، إلى أن بادجى يحتاج لفرصة المشاركة في مباريات سهلة و أخرى صعبة من أجل الحكم عليه ، مشيرا إلى أن الفرصة التي أضاعها في لقاء أمس كانت سهلة .

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وشارك بادجى في مواجهة الأهلى أمام صن داونز أمس السبت في إياب ربع نهائي دورى أبطال أفريقيا على أرض الخصم و التي شهدت حسم الفريق الأحمر للتأهل على دور نصف النهائي .

وتعادل الأهلى مع صن داونز بهدف لمثله فى اللقاء الذى جمعهما أمس، السبت، بملعب لوكاس موريبى بمدينة بريتوريا بجنوب أفريقيا فى إياب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا ليتأهل الفريق للدور نصف النهائى بعدما سبق وفاز فى لقاء الذهاب بالقاهرة بثنائية نظيفة.

وتبدأ بعثة الأهلى رحلة العودة للقاهرة اليوم، الأحد، بعد خوض مباراة صن داونز عصر أمس بمدينة بريتوريا فى إياب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا وصعود الفريق لقبل النهائى وتستغرق رحلة العودة قرابة الثمانى ساعات، على أن تبدأ البعثة الحمراء مُغادرة فندق الإقامة بمدينة بريتوريا فى السابعة مساءً مُتوجهة إلى جوهانسبرج فى مسافة تستغرق قرابة الساعة، ثم تستقل رحلة الطيران من جوهانسبرج فى التاسعة والنصف مساءً لتصل القاهرة فى الخامسة والنصف فجراً.

وقرر السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، إقامة مران خفيف للفريق فى الرابعة عصر اليوم، الأحد، بأحد الحدائق القريبة من فندق الإقامة بمدينة بريتوريا، وذلك قبل ساعات من عودة البعثة للقاهرة.