شكرا لقرائتكم رسمياً.. بيراميدز إلى نصف نهائي الكونفدرالية لأول مرة فى تاريخه رغم الخسارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأهل بيراميدز بطل مصر رسميا إلى نصف نهائي الكونفدرالية الافريقية عقب الفوز بمجموع المباراتين على منافسه زاناكو الزامبي 3-1، رغم خسارته فى ملعبه بهدف نظيف اليوم إلا انه فاز عليه ذهابا في ملعبه بثلاثية نظيفة.

وحدد الاتحاد الافريقي لكرة القدم، كاف ، موعد مباراة بيراميدز، المقبلة في نصف نهائي الكونفدرالية الافريقية حيث ستقام مباراة ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية يوم 3 مايو المقبل ، علي أن تلعب مباراة الإياب يوم 10 مايو من الشهر نفسه على ملعب المنافس.

وسيلتقي بيراميدز مع الفائز من هورويا بطل غينيا وإنيمبا بطل نيجيريا واللذان يلعبان في السادسة مساء اليوم الأحد على ملعب الأول بعدما حسم التعادل الإيجابي 1-1 مباراة الذهاب في نيجريا.

وعاد هورويا الغيني بتعادل ثمين من مدينة أبا النيجيرية في مواجهة إنيمبا ضمن مواجهة انتهت بالتعادل 1-1 خارج ملعبه، ويلتقي إنيمبا بطل إفريقيا مرتين في السادسة مساء اليوم الأحد وعليه التسجيل في كوناكري إذا أراد التأهل لنصف نهائي CAF كأس الكونفيدرالية للمرة الثانية بعد 2018 حين خسر من البطل لاحقاً الرجاء المغربي، و وأحرز بونيفيس هابا لاعب حورويا عندما حل بديلاً ليسجل قبل 20 دقيقة على النهاية ويعادل هدف أوجستين أولادابو الإفتتاحي لإنيمبا.

ويبدو أن هورويا مرشحاً لإتمام المهمة بملعبه، ستاد 28 سبتمبر في كوناكري الذي فاز عليه بكل مبارياته الست في مسابقات CAF هذا الموسم. بعدما بلغ ربع نهائي المسابقة الأولى CAF دوري الأبطال في آخر موسمين، يأمل هورويا في المضي خطوة أخرى للأمام في المسابقة القارية الثانية للأندية هذا الموسم.

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة بيراميدز وزاناكو الزامبي بتقدم الأخير بهدف أحرزه زولا في الدقيقة 45، في المواجهة المقامة بينهما حالياً على ستاد الدفاع الجوى ضمن مواجهات إياب دور الثمانية للنسخة السابعة عشرة لبطولة الكونفدرالية الأفريقية علماً بأن مباراة الذهاب انتهت في زامبيا بفوز بطل مصر بثلاثة أهداف دون رد سجلها على جبر ومحمد فاروق وعبد الله السعيد. جاء الشوط الأول بين بيراميدز وزاناكو متوسط المستوي وأنحصر اللعب في وسط الملعب طوال أحداثه، ولم يستطع لاعبي الفريقين تهديد مرمى الفريق الأخر، وأرتكن نجوم بيراميدز لنتيجة مباراة الذهاب الكبيرة وفضل اللاعبين ادخار جهودهم خاصة في ظل ارتفاع درجة الحرارة بسبب اقامة المباراة ظهراً، قبل أن ينجح زولا نجم زاناكو في احراز هدف التقدم في الدقيقة الأخيرة من عُمر الشوط. بدأ بيراميدز اللقاء بتشكيل مكون من في حراسة المرمى المهدي سليمان، خط الدفاع: ولفريد كانون - أحمد أيمن منصور - علي جبر - عمر جابر، خط الوسط: عبده لومالا - إسلام عيسى - أحمد توفيق - محمود حمادة - إيريك تراوري وفي الهجوم محمد فاروق ويتواجد على مقاعد البدلاء:أحمد دعدور- عبد الله السعيد - محمد حمدي - عبد الله بكري - جون أنطوي - دودو الجباس - محمد فتحي، وخرج من القائمة التونسي عمر العيوني، ونبيل عماد دونجا. جاء فريق بيراميدز في المركز الأول في المجموعة الأولى بعدما جمع 15 نقطة من الفوز في خمس مباريات وتعادل في واحدة، وخلال البطولة سجل 14 هدفًا كأكثر ناد تسجيلا في دور المجموعة، فيما حصل زاناكو على المركز الثاني بالمجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط، خلف نهضة بركان المغربي وصيف النسخة السابقة، وابتعد الفريقان المصريان بيراميدز والمصرى البورسعيدى عن احتمالية المواجهة فى نصف نهائى البطولة ما يعنى احتمالية أن يكون نهائى البطولة مصريًا خالصًا ، ويواجه الفائز من مواجهة بيراميدز وزاناكو، الفائز من مباراة إنيمبا وحوريا كوناكرى، بينما الفائز من مواجهة المصرى ونهضة بركان، يلتقى الفائز من حسنية أغادير والنصر. وحقق فريق بيراميدز 11 انتصارا في البطولة، معادلًا الرقم المسجل باسم الرجاء المغربي، الذي حقق 11 انتصارا في 2018 من 16 مباراة، بينما حقق الفريق السماوي الإنجاز من 13 مباراة ، بيراميدز أيضًا عادل رقم الإسماعيلي التهديفي في 2002، بتسجيله 29 هدفا في المسابقة حتى الآن، وهو نفس رقم الدراويش ، كما أصبح بيراميدز الفريق المصري الأول، الذي يسجل سبع انتصارات متتالية خارج الأرض في المسابقات الإفريقية. كما حطم رقم إنبي في نتيجة الفوز خارج الأرض بالأدوار الأقصائية، بفوزه على زاناكو 3-0، فيما فاز الفريق البترولي في 2009 بنتيجة (3-1) على وفاق سطيف الجزائري.

حدد الاتحاد الافريقي لكرة القدم، كاف ، موعد مباراة بيراميدز، المقبلة في نصف نهائي الكونفدرالية الافريقية.

وحسم بيراميدز تأهله إلى نصف نهائي الكونفدرالية الافريقية عقب الفوز بمجموع المباراتين على منافسه زاناكو الزامبي

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بعدما فاز عليه ذهابا في ملعبه بثلاثية نظيفة.

وستقام مباراة ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية يوم 3 مايو المقبل ، علي أن تلعب مباراة الإياب يوم 10 مايو من الشهر نفسه على ملعب المنافس.

وسيلتقي بيراميدز مع الفائز من هورويا بطل غينيا وإنيمبا بطل نيجيريا واللذان يلعبان في السادسة مساء اليوم الأحد على ملعب الأول بعدما حسم التعادل الإيجابي 1-1 مباراة الذهاب في نيجريا.

وعاد هورويا الغيني بتعادل ثمين من مدينة أبا النيجيرية في مواجهة إنيمبا ضمن مواجهة انتهت بالتعادل 1-1 خارج ملعبه.

ويلتقي إنيمبا بطل إفريقيا مرتين في السادسة مساء اليوم الأحد وعليه التسجيل في كوناكري إذا أراد التأهل لنصف نهائي CAF كأس الكونفيدرالية للمرة الثانية بعد 2018 حين خسر من البطل لاحقاً الرجاء المغربي.

وأحرز بونيفيس هابا لاعب حورويا عندما حل بديلاً ليسجل قبل 20 دقيقة على النهاية ويعادل هدف أوجستين أولادابو الإفتتاحي لإنيمبا.

ويبدو أن هورويا مرشحاً لإتمام المهمة بملعبه، ستاد 28 سبتمبر في كوناكري الذي فاز عليه بكل مبارياته الست في مسابقات CAF هذا الموسم. بعدما بلغ ربع نهائي المسابقة الأولى CAF دوري الأبطال في آخر موسمين، يأمل هورويا في المضي خطوة أخرى للأمام في المسابقة القارية الثانية للأندية هذا الموسم.