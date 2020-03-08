شكرا لقرائتكم أوساسونا يبقي إسبانيول في المركز الأخير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - ضاعف فريق أوساسونا من مشاكل ضيفه إسبانيول بعدما تغلب عليه 1 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.
ويدين أوساسونا بالفضل في هذا الفوز للاعبه روبيرتو توريس الذي سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 51 من ركلة جزاء، وشهدت المباراة طرد دييغو لوبيز حارس مرمى إسابنيول في الدقيقة 83 بعد حصوله على إنذارين.
ورفع أوساسونا رصيده إلى 34 نقطة في المركز الحادي عشر، وتوقف رصيد إسبانيول عند 20 نقطة في المركز العشرين الأخير.
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