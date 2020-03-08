بيراميدز إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإفريقي رغم الخسارة

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

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تأهل بيراميدز المصري الى الدور نصف النهائي لكأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، على الرغم من خسارته أمام ضيفه زاناكو الزامبي صفر-1 الأحد على ملعب الدفاع الجوي في اياب ربع النهائي، وذلك لفوزه ذهابا بثلاثية نظيفة.

وسجل رودجرز كولا الهدف الوحيد (45+1) في المباراة التي كان خلالها الضيوف الاخطر طوال شوطيها، واهدر مهاجموهم عدة فرص كانت كفيلة بمعادلة نتيجة مباراة الذهاب، فيما جاء اداء بيراميدز مخيبا للآمال.

وكاد مدرب بيراميدز الكرواتي أنتي شاشيتش أن يدفع ثمن اعتماده على بعض العناصر الاحتياطية في التشكيلة الاساسية للمباراة، لو نجح الضيوف استثمار الفرص التي أتيحت لهم.

وبهذه الخسارة، توقف مسلسل الانتصارات المتتالية للفريق المصري في المسابقة التي يشارك فيها للمرة الأولى عند عشر مباريات، وتحديدا منذ تعادله مع شباب رياضي بلوزداد الجزائري 1-1 في دور الـ32 في 14 أيلول/سبتمبر.

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وينتظر بيراميدز الفائز من المباراة المقررة لاحقا الأحد بين حوريا كوناكري الغيني وانيمبا النيجيري (1-1 ذهابا).

ملخص المباراة: