إنهاء الحجر الصحي لفريقين فرنسيين في طواف الإمارات

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أفاد فريقان فرنسيان الأحد ان الحجر الصحي الذي فرض عليهما بعد اكتشاف حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد على هامش طواف الإمارات للدراجات الهوائية، تم رفعه وسمح لأفرادهما ببدء العودة الى بلادهم.

وبقي أفراد فريقي "كوفيديس" و"غروباما-أف دي جي" معزولين منذ اكتشاف حالتي إصابة بفيروس "كوفيد-19" بين المشاركين في الطواف، ما أدى الى الإعلان في 27 شباط/فبراير عن إلغاء آخر مرحلتين منه.

وأفاد فريق "غروباما" ان عددا من دراجيه بدأوا بمغادرة الإمارات الأحد.

وكتب الدراج آرنو ديمار عبر تويتر "نحن ذاهبون الى المنزل!".

ووجه المدير العام لفريق كوفيديس سيدريك فاسور الشكر "لكل الذين عملوا ليلا نهارا من أجل السماح بعودتنا".

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وألغي الجزء المتبقي من الطواف الدولي بعد ظهور حالتي لشخصين إيطاليين، قبل ان تعلن السلطات تسجيل ست حالات إضافية بعد فحوص شاملة أجريت على المشاركين في الطواف، بما يشمل الدراجين والفرق.

وفي حين سمحت السلطات لغالبية الفرق بمغادرة الإمارات، أبقي على الفريقين الفرنسيين، وفريق "غازبروم" الروسي وفريق الإمارات، في العزل الصحي في الفندق حيث تم تسجيل إصابات بالفيروس.

وتم إبلاغ الفرق المعنية في وقت سابق بأن العزل الصحي سيستمر حتى 14 آذار/مارس، ما لاقى انتقادات من الأفراد المعنيين. ولوح المدير الرياضي لفريق "كوفيديس" روبرتو دامياني في الثالث من آذار/مارس، بالإضراب عن الطعام في حال لم يتم فك العزل الصحي قبل ذلك.

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