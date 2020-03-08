أوساسونا يزيد محن إسبانيول في الدوري الإسباني

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زاد أوساسونا من محن ضيفه إسبانيول، المهدد بالهبوط الى الدرجة الثانية للمرة الأولى منذ موسم 1993، وذلك بالفوز عليه 1-صفر الأحد في المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويقبع النادي الكاتالوني في ذيل الترتيب بفارق 6 نقاط عن منطقة الأمان بعد تلقيه الهزيمة الخامسة عشرة هذا الموسم، وذلك من ركلة جزاء سجلها روبرتو توريس في الدقيقة 51 من المباراة التي أكملها الضيوف بعشرة لاعبين في الدقائق السبع الأخيرة بعد طرد الحارس دييغو لوبيز.

وفي المقابل، عزز أوساسونا موقعه في منتصف الترتيب بعدما رفع رصيده الى 34 نقطة في المركز الحادي عشر، بفارق ثلاث نقاط عن أتلتيك بلباو التاسع الذي عاد بدوره من ملعب بلد الوليد بفوزه التاسع بعد أن تغلب عليه بأربعة أهداف لأوناي لوبيز (4) وراوول غارسيا (24) وإينياكي وليامس (87) وإينيغو كوردوبا (3+90)، مقابل هدف لساندرو راميريز (76) لم يكن كافيا لاعادة فريقه الى اللقاء وتجنيبه السقوط بين جماهيره والهزيمة العاشرة هذا الموسم (29 نقطة).

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وتستكمل المرحلة لاحقا حيث يلتقي ليفانتي مع غرناطة، فياريال مع ليغانيس، قبل أن تختتم بلقاء ريال بيتيس وضيفه ريال مدريد الساعي الى استعادة الصدارة من غريمه برشلونة الذي تربع عليها موقتا بفوزه السبت على ريال سوسييداد 1-صفر.

ملخص مباراة بلد الوليد وأتلتيك بلباو:

ملخص مباراة أوساسونا وإسبانيول: