رونالدو ثانيا وزيدان الخامس في ترتيب أفضل اللاعبين في تاريخ ريال مدريد

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يحتفل ريال مدريد هذه الايام بمرور 118 عاما على تاسيس النادي و الذي ظهر في السادس مارس عام 1902 و منذ ذلك تقمص الوانه عدد كبيرا من اساطير الكرة العالمية مما جعله احد اكبر و اقوى الاندية في المعمورة و صاحب رصيد ضخم من الالقاب و البطولات خاصة لقب دوري ابطال اوروبا الذي ناله 13 مرة ليكون الفريق الاكثر تتويجا بهذه المسابقة كما انه الفريق الاكثر تتويجا بلقب الدوري الاسباني بعدما نال لقبه 33 مرة.

و بمناسبة هذه الاحتفالات اختارت صحيفة اس المدريدية لائحة من خمسين لاعبا اعتبرتهم الافضل في تاريخ النادي الملكي بعدما كان لكل واحد منهم بصماته على اثراء رصيده بألقاب و بطولات محلية و خارجية.

و تصدر ترتيب الخمسين الاسطورة الر احل الفريدي ودي ستيفانو الذي لعب للريال فترة الخمسينات و بداية الستينات و كان اهم عناصر جيله الذهبي الاول الذي بفضل هيمن على الدورات الاولى لدوري ابطال اوروبا عندما احرز لقبها خمس مرات متتالية .

و حل ثانيا الهداف التاريخي للميرنغي المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي دافع عن الوانه تسعة مواسم قبل ان ينتقل الى جوفنتوس ناديه الحالي صيف العام 2018 بعدما ترك بصماته على انجازات كبيرة خاصة تتويجه بلقب رابطة ابطالا اوروبا اربع مرات منها ثلاث في مواسم متتالية.

المدرب الحالي الفرنسي زين الدين زيدان الذي لعب للريال بين 2001 و 2006 كان ضمن لائحة الخمسين و احتل المركز الخامس و هو الرقم الذي اختاره لقميصه مع الفريق عند قدومه من جوفنتوس بعدما قاده في موسمه الاول الى احراز لقب رابطة ابطال اوروبا و تعليق النجمة التاسعة عام 2002 قبل ان يقوده الى لقب الدوري المحلي في العام الموالي.

سانتياغو بيرنابيو الذي كان من اوائل اللاعبين الذين تقمصوا الوانه ثم اصبح رئيسا للنادي و بعد رحيل اختير اسمه للملعب الذي يستقبل عليه ضيوفه و الذي ارتبط بمختلف انجازاته احتل المركز الثاني و العشرين في ترتيب الخمسين.

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و ضمت لائحة الخمسين عددا من لاعبي الفريق الحالي على راسهم القائد و المدافع سيرجيو راموس الذي احتل المركز الثالث عشر بعدما تزامن وجوده مع حالة التوهج التي عاشها النادي قاريا بإحرازه اربعة القاب لدوري الابطال فضلا عن اربعة القاب للدوري الاسباني.

و ضمت ايضا اسماء الفرنسي كريم بن زيمة و الويلزي غاريث بيل و الظهير البرازيلي مارسيلو و المايسترو الكرواتي لوكا مودريتش و الارجنتيني انخيل دي ماريا الذي يلعب حاليا لباريس سان جيرمان .

اللائحة ضمت المع الاسماء التي لعبت في الريال في مختلف مراحله على غرار راؤول غونزاليز و المكسيكي هوجو سانشيز و كلاهما من ابرز هدافي النادي و الحارس ايكر كاسياس و فرناندو هيرو و الصربي بيدراغ مياتوفيتش قاهر اليوفي في نهائي ابطال اوروبا عام 1998

و جاءت المفاجأة في غياب اسم البرتغالي لويس فيغو الذي شغل بال اسبانيا و العالم صيف العام 2000 عندما قرر ترك برشلونة و الانتقال الى غريمه ريال مدريد و رغم انه كان احد صانعي الفوز بلقب دوري ابطال اوروبا عام 2002 و الليغا عام 2003 إلا انه غاب عن اللائحة في وقت عرفت تواجد النجم الانجليزي دافيد بيكهام رغم انه تواجد في فترة فراغ عرفها الميرنغي و لم يكن له تأثير كبير على نتائج الفريق .

و هكذا لم يعد فيغو يدرج اسمه في لائحة اللاعبين الافضل لا في برشلونة و لا في ريال مدريد على الرغم من انه يعتبر احد افضل اللاعبين في تاريخ الكرة الاوروبية .

و بالمقابل تواجد في اللائحة اسم المهاجم البرازيلي الظاهرة رونالدو رغم انه هو الاخر دافع عن الوان الغريم برشلونة ولعب في الفريق في فترة تراجع نتائجه بعد تتويجه بالنجمة الاوروبية التاسعة بين 2002 و 2008 و افضل انجازاته كانت لقب الليغا عام 2003.